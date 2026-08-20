منتجات المستوطنات.. الاتحاد الأوروبي يتوعد إسرائيل بفرض عقوبات بسبب مشروع E1

أفادت القناة 13 العبرية بأن الاتحاد الأوروبي يُعدّ حزمة عقوبات ضد إسرائيل إذا مضت قُدماً في خطتها لبناء مستوطنة كبيرة في منطقة E1 المثيرة للجدل في الضفة الغربية.

وكانت حكومة الاحتلال قد طرحت، يوم الثلاثاء، مناقصة لبناء سبعة مجمعات سكنية تضم 1234 وحدة سكنية في منطقة E1 شرق القدس، حيث يسعى نشطاء الاستيطان الإسرائيليون إلى تقسيم الضفة الغربية.

وأفادت القناة، نقلاً عن دبلوماسيين غربيين، بأن الاتحاد الأوروبي وضع قائمة بعقوبات أولية في حال بدء البناء، وهو ما لا تعارضه الولايات المتحدة.

وتشمل هذه العقوبات وضع علامات على المنتجات الإسرائيلية - ليس فقط من مستوطنات الضفة الغربية - بالإضافة إلى تقليص التعاون الأكاديمي ووقف بعض أوجه التعاون الأمني ​​والدبلوماسي.

يربط مشروع توسعة الطريق السريع E1 بين منطقتي القدس ومعاليه أدوميم، بينما يبدو أنه يقضي على إمكانية وجود فلسطيني متصل جغرافياً بين المراكز السكانية في بيت لحم والقدس الشرقية ورام الله، والتي لطالما اعتُبرت أساساً لإقامة دولة فلسطينية.

وقد جُمّد المشروع لسنوات طويلة وسط معارضة شديدة من المجتمع الدولي، بما في ذلك إدارات أمريكية سابقة، خشية أن يؤدي بناء حي استيطاني جديد على هذه الأرض شبه الخالية إلى استبعاد إمكانية قيام دولة فلسطينية متصلة جغرافياً وقابلة للحياة.