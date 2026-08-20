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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

لجنة الانتخابات الفلسطينية: ارتفاع نسبة المسجلين في الضفة الغربية إلى 87.2 %

لجنة الانتخابات الفلسطينية: ارتفاع نسبة المسجلين في الضفة الغربية إلى 87.2 %
لجنة الانتخابات الفلسطينية: ارتفاع نسبة المسجلين في الضفة الغربية إلى 87.2 %
أ ش أ

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، اليوم الخميس، ارتفاع نسبة المسجلين للانتخابات التشريعية إلى 87.2%، وذلك بعد إضافة أكثر من 32 ألف ناخب جديد إلى سجل الناخبين، ليصبح عدد المسجلين في محافظات الضفة الغربية أكثر من مليون و620 ألف ناخب وناخبة، وهي نسبة مرتفعة جدا بالمقاييس المحلية والدولية.

وأكدت اللجنة، وفقًا بوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن الأرقام المعلنة تخص سجل الناخبين في محافظات الضفة الغربية، ولا تشمل المواطنين في قطاع غزة وحملة الهوية المقدسية، إذ إن حقهم في المشاركة في الانتخابات محفوظ دون الحاجة إلى التسجيل.

وأوضحت اللجنة أن نحو 410 آلاف مواطن ومواطنة استعلموا عن تسجيلهم إلكترونيا خلال فترة التسجيل، ما يعكس اهتماما بالغا من المواطنين بالتأكد من تسجيلهم.

وجاء إعلان الأرقام عقب انتهاء مرحلة تسجيل الناخبين مساء أمس الأربعاء، وفق جدول المدد القانونية المعلن للانتخابات التشريعية 2026.

وستشرع اللجنة، ابتداء من صباح اليوم، في إدخال وإدارة بيانات المسجلين الجدد، تمهيدا لنشر سجل الناخبين الابتدائي للاطلاع والاعتراض أمام الجمهور خلال الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر المقبل في جميع الهيئات المحلية في الضفة الغربية.

لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية ارتفاع نسبة المسجلين للانتخابات التشريعية محافظات الضفة الغربية

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