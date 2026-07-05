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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بني سويف.. انتظام سير أعمال امتحانات الدور الأول للثانوية العامة

مديرية التربية والتعليم ببني سويف
مديرية التربية والتعليم ببني سويف

واصلت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة بني سويف، متابعتها لسير امتحانات الدور الأول لطلاب الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2025/2026، حيث أدى "اليوم" مايزيد عن 23 ألف طالب وطالبة بمختلف الُشعب امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، فيما أدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى (الورقة الثانية)، وسط انتظام كامل لسير الامتحانات وتطبيق جميع الضوابط والإجراءات المنظمة.

من جهته أشار وكيل الوزارة محمود الفولي، إلى تكليفات اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف،باستمرار المتابعة لسير الامتحانات ، حيث تم الاطمئنان على وصول صناديق أوراق الأسئلة إلى مقار اللجان الامتحانية في المواعيد المحددة، وانتظام خطوط السير وتأمينها بما يضمن بدء الامتحانات في موعدها دون أي معوقات، بالتوازي مع متابعة انتظام دخول الطلاب إلى اللجان، والتأكد من تنفيذ إجراءات التفتيش بدقة قبل السماح بالدخول، مع الالتزام الكامل بكافة الضوابط والتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، بما يحقق الانضباط ويوفر المناخ الملائم للطلاب

كما لفت وكيل الوزارة إلى الالتزام بالتعليمات الوزارة بقيادة الوزير السيد :محمد عبد اللطيف،وتتضمن الحظر الكامل لاصطحاب الهاتف المحمول أو أي أجهزة إلكترونية حديثة داخل اللجان، بما في ذلك السماعات الإلكترونية والساعات الذكية أو أي وسائل أخرى قد تُستخدم في الإخلال بأعمال الامتحانات، سواء بالنسبة للطلاب أو القائمين على أعمال الامتحانات، ومواجهة أي محاولة للغش واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال أي مخالفة، حفاظًا على مبدأ تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة بين جميع الطلاب.

جاءت المتابعة من داخل غرفة العمليات الرئيسية بحضور: محمد بدر، وكيل المديرية، أحمد عزت، مدير عام الشؤون التنفيذية، أشرف عبد العليم، مدير إدارة الأمن، جمال ياسين، مدير إدارة شؤون الطلبة والامتحانات، عادل حمودة، مدير إدارة الإحصاء وعضو التطوير التكنولوجي، إلى جانب ممثل وزارة الداخلية، وذلك في إطار التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية لضمان انتظام سير الامتحانات وتحقيق أعلى درجات الانضباط داخل اللجان. 

بني سويف تعليم بني سويف الشهادة الثانوية

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