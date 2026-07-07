1.1 مليار دولار.. القصة الكاملة لثروة ليونيل ميسي وإمبراطوريته الصامتة

لا يقتصر تأثير الأرجنتيني ليونيل ميسي ، على المستطيل الأخضر، بل يمتد إلى عالم المال والاستثمار، حيث نجح قائد منتخب الأرجنتين في بناء واحدة من أكبر الإمبراطوريات الاقتصادية في تاريخ الرياضة، ليصبح في عام 2026 أحد أعضاء نادي المليارديرات بثروة تتجاوز 1.1 مليار دولار.

ورغم الشهرة العالمية التي يتمتع بها، يواصل ميسي التمسك بأسلوب حياة هادئ بعيدًا عن الضجيج الإعلامي، معتمدًا على التخطيط والاستثمار أكثر من الظهور والاستعراض، ليؤكد أن النجاح الحقيقي يُبنى بالاستمرارية والعمل.

مواجهة مرتقبة أمام منتخب مصر

وتتجه أنظار عشاق كرة القدم مساء اليوم إلى المواجهة المرتقبة التي تجمع منتخب مصر بنظيره الأرجنتيني ضمن منافسات كأس العالم 2026، في لقاء يحمل أهمية كبيرة لكلا المنتخبين.

ويأمل "الفراعنة" في تحقيق نتيجة تاريخية أمام بطل العالم، بينما يعول المنتخب الأرجنتيني على خبرة قائده ليونيل ميسي لقيادة الفريق نحو انتصار جديد يقربه من مواصلة المشوار في البطولة، لتتحول المباراة إلى صدام بين طموح الشباب المصري وخبرة أحد أعظم لاعبي كرة القدم عبر التاريخ.

ثروة صنعتها كرة القدم والاستثمارات

لم تكن كرة القدم وحدها مصدر ثروة ميسي، إذ جاءت المليارات نتيجة مزيج من الرواتب الضخمة، وعقود الرعاية، والاستثمارات العقارية، والمشروعات التجارية التي توسعت خلال السنوات الأخيرة.

وخلال مسيرته مع برشلونة وباريس سان جيرمان وإنتر ميامي، تجاوزت أرباحه من الرواتب والمكافآت 700 مليون دولار، قبل أن يوقع في عام 2025 عقدًا جديدًا مع إنتر ميامي يمتد حتى عام 2028، يتضمن راتبًا سنويًا يقترب من 25 مليون دولار، إلى جانب نسبة من عوائد البث التلفزيوني، ما عزز مكانته بين أعلى الرياضيين دخلًا في العالم.

شراكات عالمية تدر الملايين

ساهمت العلامات التجارية العالمية في مضاعفة ثروة النجم الأرجنتيني، إذ يرتبط بعقد طويل الأجل مع "أديداس"، إضافة إلى شراكات مع شركات دولية كبرى، تحقق له عشرات الملايين من الدولارات سنويًا.

ورغم هذه العوائد الضخمة، يفضل ميسي الابتعاد عن المظاهر الصاخبة، محافظًا على صورته كنجم يركز على الإنجاز داخل الملعب وخارجه.

إمبراطورية استثمارية تنمو بصمت

إلى جانب كرة القدم، يمتلك ميسي محفظة عقارية ضخمة تضم عقارات في برشلونة وميامي وروزاريو، كما أسس سلسلة فنادق "MiM Hotels"، واستثمر في عدة مشروعات رياضية وتجارية، في إطار خطة لبناء إرث اقتصادي يمتد لما بعد الاعتزال.

وتعكس هذه الاستثمارات رؤية طويلة الأمد، جعلت من قائد الأرجنتين رجل أعمال ناجحا إلى جانب كونه أحد أعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ.

سباق الثروة مع رونالدو

ورغم أن البرتغالي كريستيانو رونالدو لا يزال يتصدر قائمة أغنى لاعبي كرة القدم بثروة تُقدر بما بين 1.3 و1.4 مليار دولار، فإن ميسي يواصل تقليص الفارق عبر التوسع في استثماراته ومشروعاته المختلفة.

ولم تعد المنافسة بين الأسطورتين مقتصرة على الأهداف والألقاب، بل امتدت إلى عالم الأعمال والثروات، في سباق يثير اهتمام الجماهير حول العالم.

أسطورة داخل الملعب وخارجه

وبينما يواصل ميسي قيادة منتخب الأرجنتين في كأس العالم 2026، يثبت أنه ليس مجرد لاعب استثنائي، بل نموذج يجمع بين النجاح الرياضي والاقتصادي.

وفي الوقت الذي يستعد فيه لخوض مواجهة قوية أمام منتخب مصر، يبقى السؤال هل ينجح ميسي في قيادة الأرجنتين لعبور الفراعنة، أم يكتب المنتخب المصري واحدة من أكبر مفاجآت مونديال 2026؟ الإجابة ستكون على أرض الملعب، في ليلة ينتظرها ملايين عشاق كرة القدم حول العالم.