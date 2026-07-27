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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أبو ريدة: أكثر ما أسعدني في المونديال حجم الاحترام لمصر ومنتخبها

هاني أبو ريدة
هاني أبو ريدة
هاني حسين

قال المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، إنّ المقارنة بين المدربين الوطنيين يجب أن تراعي ظروف كل مرحلة، موضحًا أن لكل مدير فني توقيته وظروفه الخاصة: «كل واحد ليه ظروفه وليه توقيت وليه ظروف معينة في العمل»، مشددًا على أن الكابتن محمود الجوهري، والكابتن حسن شحاتة، والكابتن حسام حسن، جميعهم يتمتعون بمستوى فني رفيع.


وأضاف أبو ريدة، في حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "الصورة"، عبر قناة "النهار":  «الحقيقة التلاتة مستوى راقي ولسه كمان المستقبل قدام حسام إن شاء الله بإذن الله». 


وأوضح أنه يراجع قراراته باستمرار، لكنه لا يندم على قرار اتخذه وهو مقتنع به، مؤكدًا أن الإنسان قد يخطئ وقد ينجح، إلا أن أكثر ما يؤلمه هو المواقف الإنسانية عندما يقابل الإحسان برد فعل غير جيد، بينما تبقى أمور العمل قابلة للتجاوز.


وأشار أبو ريدة إلى أنه لا يتوقف كثيرًا أمام الأخطاء أو الإساءات، وقال: «والله والله ما فاكر»، موضحًا أن النوايا الطيبة جعلته متصالحًا مع نفسه ولا يحمل كراهية لأحد، حتى إنه إذا أخبره أحد أصدقائه بأن شخصًا ما أساء إليه، يكون رده: «والله ما فاكر، ولا عارف، ولا في دماغي». 


وتابع، أن متابعة مواقع التواصل الاجتماعي بهذا المنطق تجعل الإنسان لا يحتمل الضغوط، ولذلك يفضل التركيز في العمل، مؤكدًا: «لو بتشتغلي بضمير وبتحبي بلدك بجد ودي شربناها إحنا من أبناء بورسعيد شربناها حب البلد». 


واستعاد ذكريات فترة التهجير، قائلًا إنه شاهد الجرحى وإطلاق النار وإخوته وهم يحاربون، وهو ما منحه قوة التحمل والصبر، وأضاف: «إحنا مابنتزهزش بسرعة يعني الواحد عنده جلد». 


أشار إلى أن أحد زملائه في الاتحاد الدولي تعجب من هدوئه وطريقة تعامله مع الآخرين، لكنه أوضح له أن الإنسان يجب أن يتحلى بالصبر، وأن يفكر في الخطوة التالية فور انتهاء أي مباراة، قائلًا: «مباراة خلصت بعد دقيقتين خلاص فكر في اللي جاي».
وأوضح المهندس هاني أبو ريدة أن أكثر ما أسعده خلال بطولة كأس العالم كان حجم الاحترام الذي حظيت به مصر ومنتخبها، وقال: «احترام الناس لمصر والله احترام للمنتخب المصري ده مأقلكيش السعادة»، معتبرًا أن المنتخب أصبح يمتلك قصة وحكاية يلتف حولها الجميع. 


وفي المقابل، أكد أن أصعب لحظاته كانت رؤية حزن اللاعبين والجماهير بعد إحدى المباريات، لأن الجميع كان يتمنى الخروج للاحتفال في الشوارع كما اعتاد المصريون. 


وذكر، أنهم جلسوا معًا بعد المباراة وتحدثوا عن ضرورة إدخال الفرحة إلى قلوب الناس، وقال: «الناس تستاهل الفرحة»، موضحًا أن أحد أصدقائه تواصل مع المطرب أحمد جمال، وتم تنفيذ أغنية تحمل هذا المعنى، مؤكدًا أن مشاعر الجماهير تتغير خلال «90 دقيقة يا تزعل يا تفرح»، وأن أكثر ما يسعده دائمًا هو حب الناس في الشارع.

وأضاف رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم أن طبيعة العمل تجعله يختلف يوميًا مع الأندية، لكنه شدد على أن علاقته برؤساء الأندية «طيبة»، وأن تلك الخلافات لا تتجاوز إطار العمل. وعلى المستوى الدولي، أوضح أنه يتخذ موقفًا حازمًا مع أي شخص يتجاوز في حق أفريقيا أو يقلل من قيمتها.

وواصل: «أي حد تجاوز في حق أفريقيا، أو لما أي عضو تحس إنه بيستقل بينا... على طول بقى الحتة البورسعيدية بتطلع»، مضيفًا: «بتطلع بالإنجليزي على طول»، ومؤكدًا أن عدم احترام المكانة التي تمثلها القارة الأفريقية بالنسبة له «غير مقبول»

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