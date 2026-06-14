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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الشباب والرياضة تتابع الاستعدادات النهائية لاستضافة البطولة العربية لألعاب القوى بالإسماعيلية

الشباب والرياضة
الشباب والرياضة
عبدالله هشام

تواصل وزارة الشباب والرياضة، بالتنسيق مع الاتحاد المصري لألعاب القوى، متابعة الاستعدادات النهائية لاستضافة البطولة العربية الثالثة لألعاب القوى تحت 23 عامًا والبطولة العربية الأولى تحت 16 عامًا، والمقرر إقامتهما على مضمار ستاد هيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية خلال الفترة من 20 إلى 24 يونيو الجاري، بمشاركة واسعة من المنتخبات العربية.

وتقام البطولة تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، التي تتابع بشكل مستمر مختلف الاستعدادات والتجهيزات التنظيمية والفنية، بما يضمن خروج الحدث الرياضي العربي بصورة تليق بمكانة مصر وريادتها.

وفي هذا الإطار، أكد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، أن استضافة مصر للبطولة العربية لألعاب القوى تمثل تأكيدًا جديدًا على الثقة التي تحظى بها الدولة المصرية لدى الأشقاء العرب، وقدرتها على تنظيم واستضافة الأحداث الرياضية وفق أعلى المعايير مضيفًا: "نثق في قدرة الاتحاد المصري لألعاب القوى على تقديم نسخة متميزة من البطولة تعكس حجم التطور الذي تشهده الرياضة المصرية، وتسهم في دعم جهود اكتشاف وصقل المواهب العربية الواعدة".

من جانبه، أكد العميد حاتم فوده، رئيس الاتحاد المصري لألعاب القوى، أن الاستعدادات للحدث الرياضي العربي الكبير تسير وفق منظومة عمل احترافية متكاملة، مشيرًا إلى أن جميع اللجان التنفيذية والتنظيمية وبالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، تواصل العمل على مدار الساعة لاستكمال مختلف التجهيزات، بما يضمن تقديم بطولة تليق باسم مصر وتعكس خبراتها المتراكمة في استضافة وتنظيم كبرى الفعاليات الرياضية.

كما أوضح محمد أبو فندي، مدير البطولة، أن أسرة ألعاب القوى العربية تترقب انطلاق المنافسات وسط تطلعات كبيرة لأن تمثل بطولة الإسماعيلية نموذجًا جديدًا للنجاح التنظيمي المصري، ورسالة تؤكد أن الرياضة ستظل إحدى أهم أدوات تعزيز التواصل والتقارب بين شباب الأمة العربية في إطار المنافسة الشريفة وقيم الأخوة والتعاون.

جاء ذلك خلال المتابعة المستمرة للاستعدادات التنظيمية والفنية، حيث عقد العميد حاتم فوده، رئيس الاتحاد المصري لألعاب القوى، اجتماعًا موسعًا بحضور مسؤولي اللجان المختلفة ومدير البطولة محمد أبو فندي، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس الإدارة ومدربي المنتخبات، لمراجعة الموقف التنفيذي والوقوف على جاهزية مختلف الترتيبات الفنية والإدارية والتقنية، بما يضمن تنظيم البطولة وفق أعلى المعايير الدولية.

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