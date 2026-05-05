سفير بلجيكا بالقاهرة يثمن الجهود المصرية في إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة

ثمن سفير بلجيكا في مصر، بارت دي جروف، الجهود المصرية المبذولة في إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة ، واستقبال الجرحي والمرضى الفلسطينيين للعلاج في المستشفيات المصرية.

جاء ذلك خلال تفقده معبر رفح البري من الجانب المصري، بحضور محافظ شمال سيناء، خالد مجاور، والدكتور خالد زايد رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء.

ومن جانبه استعرض المحافظ آليات العمل داخل معبر رفح البري، ودوره في استقبال المصابين وعبور المساعدات الإنسانية، مؤكدًا الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية لتسهيل حركة الإغاثة ودعم الأشقاء الفلسطينيين.

وأكد المحافظ أن المعبر لم يتم إغلاقه من الجانب المصري منذ الحرب على غزة، بينما تقوم إسرائيل بإغلاق الجانب الفلسطيني من المعبر ، عدة مرات.