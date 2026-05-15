جامعة القاهرة الأهلية تستضيف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لتعزيز جاهزية الطلاب لسوق العمل والتدريب المهني

حسام الفقي

نظّمت جامعة القاهرة الأهلية ندوة بعنوان: «دور الهيئة العامة للرقابة المالية في الاقتصاد الوطني»، ألقاها الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بمشاركة الدكتور محمد عبدالعزيز مساعد رئيس الهيئة، وعدد من قيادات الهيئة، وذلك في إطار حرص الجامعة على ربط الدراسة الأكاديمية بالتطبيق العملي وتعزيز جاهزية الطلاب لسوق العمل.

وأكد الدكتور محمد سامي عبدالصادق حرص الجامعة على تنظيم سلسلة من الندوات والفعاليات التي تتيح للطلاب الاحتكاك المباشر بالمؤسسات الوطنية الرائدة، بما يسهم في تقديم تجربة تعليمية متكاملة تجمع بين التأهيل الأكاديمي والمهني، وإعداد خريج قادر على مواكبة المتغيرات الحديثة ومتطلبات سوق العمل.

وتضمنت فعاليات الندوة جولة تفقدية للدكتور إسلام عزام والوفد المرافق لسيادته داخل منشآت جامعة القاهرة الأهلية، شملت القاعات الدراسية والمعامل المختلفة، حيث أشاد بجاهزية البنية التعليمية والإمكانات الحديثة التي توفرها الجامعة لدعم العملية التعليمية والتدريبية.

كما قام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بتوزيع شهادات تقدير على عدد من الطلاب المتميزين الذين شاركوا في زيارة تدريبية سابقة للهيئة، وقدم عرضًا تناول اختصاصات الهيئة ودورها في دعم الاقتصاد الوطني وتنظيم الأنشطة المالية غير المصرفية، مؤكدًا حرص الهيئة على توفير فرص تدريب صيفي متميزة لطلاب جامعة القاهرة الأهلية بما يسهم في تنمية مهاراتهم العملية وتأهيلهم لسوق العمل.

وشارك في فعاليات الندوة والزيارة كل من الدكتور محمد العطار نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، والدكتور عبد الهادي العوضي عميد كليات قطاع العلوم الإنسانية والاجتماعية، والدكتور بشير سعد زغلول مدير برنامج القانون، والدكتور محمود حمد مدير برنامج السياسة والاقتصاد، والدكتورة رشا رمضان مديرة برنامج الاقتصاد.

