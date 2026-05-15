رئيس جامعة القاهرة يصرف 2000 جنيه مكافأة للعاملين والهيئة المعاونة

قرر الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، صرف مكافأة إجادة بقيمة 2000 جنيه لجميع العاملين وأعضاء الهيئة المعاونة الموجودين على رأس العمل، تقديرًا لجهودهم غير المعتادة وأدائهم المتميز طوال الفصل الدراسي الثاني، وما بذلوه من جهود في دعم انتظام العمل داخل مختلف قطاعات الجامعة، موجهًا بسرعة الانتهاء من إجراءات الصرف وفق توقيتات الرفع المالي المعتمدة.

كما وجه رئيس جامعة القاهرة عمداء الكليات بضرورة مراعاة التقدير اللائق لأعضاء هيئة التدريس عند إعداد مكافآت نهاية العام الجامعي وأعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني، تقديرًا لما يبذلونه من جهود مخلصة ومتواصلة في التدريس والبحث العلمي والإشراف الأكاديمي وأعمال الامتحانات والأنشطة العلمية، بما يسهم في الحفاظ على المستوى الأكاديمي المتميز للجامعة.

وأكد الدكتور محمد سامي عبدالصادق أن الجامعة تحرص على دعم وتحفيز جميع منتسبيها، وترسيخ ثقافة التقدير والاعتراف بالجهود المخلصة المبذولة في مختلف مواقع العمل، مشيرًا إلى أن ما تحققه الجامعة من نجاحات وتميز هو نتاج تكامل الأدوار والتعاون بين جميع عناصر المنظومة الجامعية.

ودعا رئيس جامعة القاهرة جموع العاملين ومنتسبي الجامعة إلى مواصلة هذا الأداء المتميز، والمساهمة بفاعلية في دعم جهود التطوير وتحقيق رؤية في مختلف القطاعات الأكاديمية والإدارية والخدمية.

وأوضح رئيس الجامعة أن هذه المكافآت تأتي في إطار استراتيجية الجامعة الهادفة إلى تعزيز روح الانتماء والعمل الجماعي، وتحفيز الكوادر الأكاديمية والإدارية والمعاونة على مواصلة العطاء وبذل المزيد من الجهد، بما يسهم في تحقيق أعلى مستويات التميز التعليمي والبحثي والمؤسسي.