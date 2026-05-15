قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 15-5-2026
حالة الطقس اليوم.. غطاء سحابي يغطي مصر وتقلبات ربيعية
حالة الطقس في مصر ودرجات الحرارة اليوم الجمعة 15 مايو 2026
عشر ذي الحجة أعظم أيام العام .. فضلها وطرق اغتنامها بالطاعات
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الجمعة.. فيديو
من أبيدوس لـ أوروبا.. مصر تقترب من التحول إلى مركز عالمي لتصدير الكهرباء
أسعار الخراف بسوق البشارية بأسوان تبدأ من 6 آلاف جنيه وتصل إلى 15 ألفًا
أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 15 مايو.. عيار 21 بكام؟
وزير الخارجية: ندعم كل إجراءات الكويت لصون أمنها ومقدراتها
الرئيس الصيني لـ ترامب: التعامل غير الصحيح مع قضية تايوان قد يقود إلى صدام أو حتى مواجهة عسكرية
الرئيس الصيني: يتعين على بكين وواشنطن تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها
بدءا من اليوم.. خصومات استثنائية (50%) على مونوريل شرق النيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس جامعة القاهرة يصرف 2000 جنيه مكافأة للعاملين والهيئة المعاونة

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
حسام الفقي

قرر الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، صرف مكافأة إجادة بقيمة 2000 جنيه لجميع العاملين وأعضاء الهيئة المعاونة الموجودين على رأس العمل، تقديرًا لجهودهم غير المعتادة وأدائهم المتميز طوال الفصل الدراسي الثاني، وما بذلوه من جهود في دعم انتظام العمل داخل مختلف قطاعات الجامعة، موجهًا بسرعة الانتهاء من إجراءات الصرف وفق توقيتات الرفع المالي المعتمدة.

كما وجه رئيس جامعة القاهرة عمداء الكليات بضرورة مراعاة التقدير اللائق لأعضاء هيئة التدريس عند إعداد مكافآت نهاية العام الجامعي وأعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني، تقديرًا لما يبذلونه من جهود مخلصة ومتواصلة في التدريس والبحث العلمي والإشراف الأكاديمي وأعمال الامتحانات والأنشطة العلمية، بما يسهم في الحفاظ على المستوى الأكاديمي المتميز للجامعة.

وأكد الدكتور محمد سامي عبدالصادق أن الجامعة تحرص على دعم وتحفيز جميع منتسبيها، وترسيخ ثقافة التقدير والاعتراف بالجهود المخلصة المبذولة في مختلف مواقع العمل، مشيرًا إلى أن ما تحققه الجامعة من نجاحات وتميز هو نتاج تكامل الأدوار والتعاون بين جميع عناصر المنظومة الجامعية.

ودعا رئيس جامعة القاهرة جموع العاملين ومنتسبي الجامعة إلى مواصلة هذا الأداء المتميز، والمساهمة بفاعلية في دعم جهود التطوير وتحقيق رؤية في مختلف القطاعات الأكاديمية والإدارية والخدمية.

وأوضح رئيس الجامعة أن هذه المكافآت تأتي في إطار استراتيجية الجامعة الهادفة إلى تعزيز روح الانتماء والعمل الجماعي، وتحفيز الكوادر الأكاديمية والإدارية والمعاونة على مواصلة العطاء وبذل المزيد من الجهد، بما يسهم في تحقيق أعلى مستويات التميز التعليمي والبحثي والمؤسسي.

رئيس جامعة القاهرة جامعة القاهرة رأس العمل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العدادات الكودية

وداعا للفواتير المرتفعة.. تحرك جديد لتخفيض فاتورة الكهرباء

قرار رئاسي يدخل البهجة على 11 مليون مواطن من أصحاب المعاشات قبل العيد

توجيه رئاسي يدخل البهجة على 11 مليون مواطن من أصحاب المعاشات قبل العيد

دواجن بيضاء

هبوط مفاجئ في أسعار الدواجن بالأسواق.. ماذا حدث؟

الطقس في مصر

تقلبات جوية شديدة.. الأرصاد تحذر من الطقس اليوم

شوبير

أحمد شوبير يكشف موقف الأهلي من شكوى الزمالك وملف توروب

البيض البودرة

منتج جديد ينعش صادرات مصر.. أول شحنة تنطلق إلى الخارج والعوائد مفاجأة

جنيهات ذهب

بفارق 280 جنيها.. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب تواصل الهبوط في مصر.. وهذه قيمه عيار 21

ترشيحاتنا

جامعة المنصورة الأهلية

رئيس جامعة المنصورة الأهلية: الجامعات لم تعد للتعليم فقط بل لإنتاج أفكار قابلة للتطبيق الصناعي

وزير الخارجية

وزير الخارجية ونظيره الجزائري يبحثان العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية

ترامب

ترامب يغادر الصين بعد زيارة رسمية استمرت لمدة يومين

بالصور

إطلالة شبابية.. غادة عبد الرازق تخطف الأنظار بظهورها

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

‏ثورة ‏BYD‏.. تقنية شحن في 5 دقائق تنهي هيمنة سيارات البنزين

BYD‏
BYD‏
BYD‏

سوت لافتة.. كارمن سليمان تخطف الأنظار بظهورها

كارمن سليمان
كارمن سليمان
كارمن سليمان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد