وكيل لاعبين لآدم وطني: الأهلي أكبر نادٍ بإفريقيا ولا مصلحة في خسارته

تحدث وائل فؤاد وكيل لاعبين، عن الجدل المثار حول طريقة تعامل آدم وطني وكيل إمام عاشور مع النادي الأهلي، مؤكداً أنه لا يعرف نوايا آدم وطني بشكل شخصي، لكنه تحدث من واقع خبرته الطويلة داخل الوسط الرياضي.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنه عمل لسنوات طويلة في مجال كرة القدم وانتقالات اللاعبين، موضحاً: «أنا الحمد لله كنت كابتن فرقة بتروجيت واتجهت لموضوع انتقالات اللعيبة»، مشيراً إلى أنه ساهم في اكتشاف وصناعة عدد كبير من اللاعبين المعروفين في الدوري المصري، ومنهم حسين الشحات ومصطفى شلبي وغيرهما من لاعبي الدوري الممتاز.

وأكد وكيل اللاعبين أنه طوال مسيرته المهنية لم يدخل في صراعات مع أي نادٍ، خاصة مع النادي الأهلي الذي وصفه بأنه «أكبر نادي في إفريقيا ومن أكبر الأندية في الشرق الأوسط»، متسائلاً عن الفائدة من الدخول في خلافات مع كيان بهذا الحجم، ومشدداً على أن العمل الاحترافي الحقيقي لا يقوم على افتعال الأزمات أو التصريحات المثيرة.