فرج عامر: مروان عطية الأفضل والأكثر ثباتًا في الأهلي

أشاد المهندس فرج عامر، بمستوى مروان عطية، مؤكدًا أنه من أهم العناصر داخل صفوف الأهلي والمنتخب الوطني خلال الفترة الحالية، في ظل المستوى الثابت الذي يقدمه باستمرار.

وكتب فرج عامر عبر صفحته الرسمية، أن مروان عطية يُعد أفضل لاعب من حيث ثبات المستوى، كما أنه يمثل عنصرًا أساسيًا ومؤثرًا في خط وسط الأهلي ومنتخب مصر، بفضل أدواره الكبيرة داخل الملعب وقدرته على صناعة التوازن.

وأضاف أن اللاعب يحظى باهتمام كبير من أندية الخليج العربي، مشيرًا إلى أنه أكثر لاعب مصري تلقى عروضًا من أندية خليجية، حيث يمتلك أكثر من 5 عروض في الفترة الأخيرة، رغم أن عقده السنوي الحالي لا يتناسب مع ما يقدمه مع الأهلي.

وأكد فرج عامر أن مروان عطية يتميز أيضًا بهدوئه الشديد وعدم افتعال الأزمات، موضحًا أنه ليس من أصحاب الصوت العالي أو إثارة المشاكل، وهو ما يزيد من قيمته الفنية والاحترافية داخل الفريق.

يواصل النادي الأهلي استعداداته بقوة خلال المرحلة الحالية، في ظل المنافسة على البطولات المحلية والقارية، مع اعتماد الجهاز الفني على مجموعة من العناصر الأساسية التي تقدم مستويات ثابتة، ويأتي في مقدمتها مروان عطية، الذي أصبح أحد أهم لاعبي خط الوسط داخل الفريق بفضل دوره الكبير في الربط بين الدفاع والهجوم وقدرته على افتكاك الكرة وفرض السيطرة في وسط الملعب.

ويعيش الأهلي فترة من الاستقرار الفني بعد النتائج الإيجابية التي حققها مؤخرًا، وهو ما جعل العديد من لاعبيه محط أنظار الأندية العربية والخليجية، خاصة العناصر التي تمتلك خبرات كبيرة وتشارك بصورة أساسية مع منتخب مصر