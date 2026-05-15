قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لبيك اللهم لبيك.. رئيس بعثة حج القرعة: وصول 16 ألفا و464 حاجا للأراضي المقدسة
أسعار الذهب اليوم بالأسواق.. فيديو
استشاري نفسي: السوشيال ميديا جعلت التواصل عزلة وزودت الاكتئاب
440 جنيها انخفاضا.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 15 مايو 2026
خطوة إنسانية.. أبو الغيط يرحب باتفاق تبادل الأسرى والمختطفين والمحتجزين في اليمن
خطوة استراتيجية.. الشركة البورسعيدية تنهي أعمال صيانة وإنزال الفندق العائم قصر إبريم
مين زقك علي النادي؟.. جديد في أزمة وكيل لاعبين والأهلي بسبب إمام عاشور
موعد كسوف الشمس الكلي 2026
مصر تدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى
من المجموعات إلى النهائي.. تفاصيل النسخة الأكبر لكأس العالم 2026
اندلاع حريق بشونة كتان بالغربية والدفع بـ7 سيارات مطافئ
مسيرات مفخخة.. انفجارات قرب الحدود اللبنانية الإسرائيلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مونديال استثنائي.. هل تنجح 8 منتخبات عربية في صناعة التاريخ بكأس العالم 2026؟

كأس العالم
كأس العالم
منتصر الرفاعي

تشهد بطولة كأس العالم 2026 مشاركة عربية واسعة وتاريخية بعد تأهل 8 منتخبات عربية إلى النهائيات وهي مصر والمغرب والسعودية والجزائر وتونس والعراق وقطر والأردن في أكبر حضور عربي بتاريخ المونديال.

زيادة المقاعد تمنح العرب فرصة أكبر

وجاءت المشاركة العربية القياسية بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بزيادة عدد المنتخبات المشاركة إلى 48 منتخبا ما أدى إلى رفع عدد المقاعد المخصصة للقارات المختلفة ومنح المنتخبات العربية فرصة أكبر للتأهل إلى البطولة.

وتدخل المنتخبات العربية منافسات كأس العالم بطموحات مختلفة، بين الرغبة في تحقيق إنجاز تاريخي جديد أو تجاوز دور المجموعات أو تسجيل أول انتصار مونديالي لبعض المنتخبات المشاركة.

المغرب يبحث عن تكرار الإنجاز التاريخي

ويأمل منتخب المغرب في مواصلة كتابة التاريخ بعد إنجازه الكبير في مونديال 2022، عندما أصبح أول منتخب عربي وأفريقي يبلغ نصف نهائي كأس العالم حيث أوقعته القرعة في المجموعة الثالثة إلى جانب البرازيل واسكتلندا وهايتي.

مصر والسعودية أمام تحديات قوية

ويخوض منتخب مصر تحديًا صعبا في المجموعة السابعة رفقة بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، بينما يصطدم المنتخب السعودي بمجموعة قوية تضم إسبانيا وأوروجواي وكاب فيردي.

مواجهات مرتقبة للجزائر والعراق والأردن

كما ينتظر منتخب الجزائر اختبارا قويا أمام الأرجنتين في المجموعة العاشرة، التي تضم أيضًا النمسا والأردن فيما يخوض العراق تحديا صعبا أمام فرنسا والسنغال والنرويج في المجموعة التاسعة.

قطر وتونس تبحثان عن المفاجأة

ويأمل منتخب قطر في تحقيق ظهور مميز خلال مشاركته الثانية تواليا في كأس العالم حيث جاء في المجموعة الثانية مع كندا وسويسرا والبوسنة والهرسك بينما تسعى تونس لتجاوز دور المجموعات ضمن المجموعة السادسة التي تضم هولندا واليابان والسويد.

نظام جديد يزيد فرص التأهل

ويمنح النظام الجديد للبطولة، الذي يشهد إقامة دور الـ32 لأول مرة فرصة أكبر للمنتخبات العربية لتحقيق إنجازات تاريخية والتأهل إلى الأدوار الإقصائية في نسخة ينتظر أن تكون الأكثر إثارة في تاريخ كأس العالم.

كأس العالم منتخب مصر منتخب السعودية كأس العالم 2026 الإتحاد الدولي لكرة القدم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العدادات الكودية

وداعا للفواتير المرتفعة.. تحرك جديد لتخفيض فاتورة الكهرباء

الطقس في مصر

تقلبات جوية شديدة.. الأرصاد تحذر من الطقس اليوم

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب تواصل الهبوط في مصر.. وهذه قيمه عيار 21

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك .. السعودية تعلن الموعد الصحيح

جنيهات ذهب

بفارق 280 جنيها.. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

وحدات سكنية

تصريحات رسمية.. أسباب رفض طلبات التقديم على الوحدات السكنية

وحدات سكنية

مش عارف بتترفض ليه؟.. الإسكان تكشف أسباب عدم قبول طلبات الحصول على شقق سكنية

مشغولات ذهبية

بضغط من الدولار .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

سيلينا

زوج سيلينا غوميز يفضح نظامها الغذائي: تأكل مثل الأطفال

ياسمين صبري

ياسمين صبري تبهر متابعيها بإطلالة جذابة

بسمة بوسيل

بسمة بوسيل تخطف بجلسة تصوير في منزلها

بالصور

أسعار سيتروين سي اليزيه موديل 2014 المستعملة

سيتروين سي اليزيه
سيتروين سي اليزيه
سيتروين سي اليزيه

شاومي تدخل عالم السيارات العائلية الفاخرة بسيارة ذكية تنافس الكبار

سياراة شاومي 
سياراة شاومي 
سياراة شاومي 

مزاد فرنسي يعرض 49 نسخة نادرة من رينو 5 الكلاسيكية تحمل أسماء نسائية

رينو 5 الكلاسيكية
رينو 5 الكلاسيكية
رينو 5 الكلاسيكية

إطلالة شبابية.. غادة عبد الرازق تخطف الأنظار بظهورها

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد