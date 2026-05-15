مونديال استثنائي.. هل تنجح 8 منتخبات عربية في صناعة التاريخ بكأس العالم 2026؟

تشهد بطولة كأس العالم 2026 مشاركة عربية واسعة وتاريخية بعد تأهل 8 منتخبات عربية إلى النهائيات وهي مصر والمغرب والسعودية والجزائر وتونس والعراق وقطر والأردن في أكبر حضور عربي بتاريخ المونديال.

زيادة المقاعد تمنح العرب فرصة أكبر

وجاءت المشاركة العربية القياسية بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بزيادة عدد المنتخبات المشاركة إلى 48 منتخبا ما أدى إلى رفع عدد المقاعد المخصصة للقارات المختلفة ومنح المنتخبات العربية فرصة أكبر للتأهل إلى البطولة.

وتدخل المنتخبات العربية منافسات كأس العالم بطموحات مختلفة، بين الرغبة في تحقيق إنجاز تاريخي جديد أو تجاوز دور المجموعات أو تسجيل أول انتصار مونديالي لبعض المنتخبات المشاركة.

المغرب يبحث عن تكرار الإنجاز التاريخي

ويأمل منتخب المغرب في مواصلة كتابة التاريخ بعد إنجازه الكبير في مونديال 2022، عندما أصبح أول منتخب عربي وأفريقي يبلغ نصف نهائي كأس العالم حيث أوقعته القرعة في المجموعة الثالثة إلى جانب البرازيل واسكتلندا وهايتي.

مصر والسعودية أمام تحديات قوية

ويخوض منتخب مصر تحديًا صعبا في المجموعة السابعة رفقة بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، بينما يصطدم المنتخب السعودي بمجموعة قوية تضم إسبانيا وأوروجواي وكاب فيردي.

مواجهات مرتقبة للجزائر والعراق والأردن

كما ينتظر منتخب الجزائر اختبارا قويا أمام الأرجنتين في المجموعة العاشرة، التي تضم أيضًا النمسا والأردن فيما يخوض العراق تحديا صعبا أمام فرنسا والسنغال والنرويج في المجموعة التاسعة.

قطر وتونس تبحثان عن المفاجأة

ويأمل منتخب قطر في تحقيق ظهور مميز خلال مشاركته الثانية تواليا في كأس العالم حيث جاء في المجموعة الثانية مع كندا وسويسرا والبوسنة والهرسك بينما تسعى تونس لتجاوز دور المجموعات ضمن المجموعة السادسة التي تضم هولندا واليابان والسويد.

نظام جديد يزيد فرص التأهل

ويمنح النظام الجديد للبطولة، الذي يشهد إقامة دور الـ32 لأول مرة فرصة أكبر للمنتخبات العربية لتحقيق إنجازات تاريخية والتأهل إلى الأدوار الإقصائية في نسخة ينتظر أن تكون الأكثر إثارة في تاريخ كأس العالم.