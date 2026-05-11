الجمعة المقبلة .. حسام حسن يرسل قائمة المنتخب المبدئية المشاركة فى كأس العالم 2026

يستعد الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام حسن لإرسال القائمة المبدئية للاعبي “الفراعنة” المشاركين في نهائيات كأس العالم 2026 إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا يوم الجمعة المقبل، في أول خطوة رسمية لحسم شكل المنتخب قبل البطولة.

القائمة المبدئية تمهّد لطريق المونديال

ويواصل “العميد” خلال الفترة الحالية تقييم جميع العناصر المحلية والمحترفة لاختيار الأنسب من الناحية الفنية والبدنية لتمثيل مصر في المونديال.

ووفقًا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، تضم القائمة الأولية ما بين 35 إلى 55 لاعبًا، بهدف منح الأجهزة الفنية مرونة أكبر في المتابعة والاستقرار على القائمة النهائية، إلى جانب توفير بدائل جاهزة في حال حدوث إصابات قبل انطلاق البطولة.

ويخوض المنتخب المصري منافسات كأس العالم ضمن مجموعة تضم بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، حيث يأمل الفراعنة في تحقيق نتائج إيجابية وبلوغ الأدوار الإقصائية.

موعد انطلاق بطولة كأس العالم

وتنطلق البطولة يوم 11 يونيو المقبل، وتستمر حتى المباراة النهائية يوم 19 يوليو 2026، وسط ترقب كبير لمشاركة المنتخب المصري في المحفل العالمي.