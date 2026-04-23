لا أفكر في ذلك.. أميرة فتحي تنفي شائعات اعتزالها الفن

حسمت الفنانة أميرة فتحي الجدل المثار خلال الفترة الأخيرة حول اعتزالها التمثيل، مؤكدة أن كل ما تم تداوله بشأن ابتعادها عن الساحة الفنية لا أساس له من الصحة، وأنها لم تتخذ هذا القرار ولم تفكر فيه من الأساس.

وقالت أميرة فتحي، في تصريحات لموقع “صدى البلد” الإخباري، إن الأخبار التي انتشرت حول اعتزالها مجرد شائعات لا تمت للحقيقة بصلة، مشددة على تمسكها بمسيرتها الفنية وحرصها على التواجد خلال الفترة المقبلة بأعمال جديدة تليق بجمهورها.

وأضافت أنها لا تفكر حاليًا في خطوة الاعتزال، خاصة في ظل ارتباطها بالفن ورغبتها المستمرة في تقديم أدوار مميزة، .

وأشارت إلى أنها متواجدة حاليًا في فعاليات مهرجان أسوان لسينما المرأة، حيث تحرص على الحضور هذا الحدث الفني المهم الذي يسلط الضوء على قضايا المرأة ويمنح مساحة مميزة للأعمال السينمائية المختلفة، معربة عن سعادتها بالمشاركة في أجواء المهرجان والتفاعل مع صناع السينما.