الخدمات البيطرية : تراجع استخدام الحمير في الزراعة وليس أعدادها

أكدت الدكتورة حنان قرني، مدير عام المجازر بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن أعداد الحمير في مصر لم تشهد تراجعًا، موضحة أن الانخفاض يقتصر على استخداماتها اليومية، خاصة في أعمال الزراعة والنقل التقليدي.

وقالت قرني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن لحوم الحمير تُستخدم في بعض الحالات كغذاء للحيوانات المفترسة مثل النمور والأسود داخل بعض الجهات المتخصصة، مشيرة إلى أن الجهات الرقابية تمكنت من ضبط عدد من وقائع ذ. بح الحمير المخالفة، وتم تحرير محاضر بحق المخالفين مع غلق الأماكن المخالفة.

ارتفاع الطلب على جلود الحمير

وحذر حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، من تعرض الحمير لخطر الانقراض في مصر والعالم، مشيرًا إلى أن مصر تحتل المرتبة الأولى عربيًا في أعداد الحمير، لكنها تشهد تراجعًا ملحوظًا نتيجة الاعتماد على الآلات الحديثة وارتفاع الطلب على جلود الحمير.