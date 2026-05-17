واين روني يتعرض لإصابة قوية خلال تصوير برنامج تلفزيوني مع بيكفورد

تعرض واين روني لإصابة قوية في ذراعه خلال مشاركته في تصوير برنامج تلفزيوني لصالح هيئة الإذاعة البريطانية «BBC»، بعدما حاول التصدي لتسديدة قوية من جوردان بيكفورد.

وشارك النجم الإنجليزي السابق في فقرة استعراضية داخل البرنامج، حيث وقف في مركز حراسة المرمى أمام عدد من التسديدات، قبل أن يتعرض للإصابة أثناء محاولته إبعاد إحدى الكرات.

وأظهرت اللقطات روني وهو يسقط متأثرًا بالإصابة بعد تصديه للكرة، قبل أن يظهر لاحقًا خلال الاستوديو التحليلي واضعًا جبيرة على ذراعه، ما أثار التساؤلات بشأن حجم الإصابة.

وأكد روني أنه سيخضع لفحوصات طبية لدى جراح متخصص لتقييم حالته بشكل دقيق، وحسم إمكانية خضوعه لعملية جراحية خلال الفترة المقبلة.