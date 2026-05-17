حرامي دخل من شباك الحمام.. الداخلية تكشف تفاصيل سرقة فيلا وشقة بالمنيا

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضررت خلاله القائمة على النشر من تعرضها لواقعتى سرقة بالمنيا.

تفاصيل الواقعة

بالفحص تبين أنه بتاريخى 3 ، 18 أبريل الماضى تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا من (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة المركز)، بإكتشافها سرقة بعض المحتويات (مصوغات ذهبية وأجهزة كهربائية) من داخل شقة نجلها" متواجد حالياً خارج البلاد" الكائنة بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص، وكذا سرقة بعض المحتويات (غرفة نوم أطفال – أنتريه – أبواب خشبية – سجادة – مراتب) من الفيلا الخاصة بنجلها "كائنة بدائرة قسم شرطة المنيا الجديدة".

بإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل –مقيم بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص)، وبمواجهته أقر بأنه لدى علمه بسفر نجل المُبلغة قام بالدلوف للشقة من نافذة دورة المياه والإستيلاء على المسروقات "من بينها مفتاح الفيلا المملوكة لنجلها" وإستخدامه فى سرقة المحتويات الخاصة بها وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.