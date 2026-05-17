ضبط 3 متهمين بسرقة محطات تقوية شبكات الهواتف المحمولة في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط تشكيل عصابي بالقاهرة تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة محطات تقوية شبكات الهواتف المحمولة، وذلك في إطار مكافحة الجريمة وضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبي جرائم السرقات.

تفاصيل الواقعة

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بمزاولة تشكيل عصابي يضم 3 أشخاص لهم معلومات جنائية – مقيمين بدائرة القسم، نشاطًا إجراميًا تخصص في سرقة محطات تقوية الشبكات المحمولة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم داخل مخزن كائن بدائرة قسم شرطة الأميرية وضُبط بداخله على عدد من الأجهزة والأدوات الخاصة بمحطات تقوية الشبكات.

وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص في سرقة محطات تقوية شبكات الهواتف المحمولة مستغلين سابقة عملهم بإحدى الشركات المسئولة عن صيانة الأجهزة الخاصة بشبكات أبراج المحمول، وبإرشادهم جرى ضبط كل المسروقات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.