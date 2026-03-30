مفاجأة بشأن وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب.. تفاصيل

كشف الإعلامي أحمد حسن عن مفاجأة بشأن وليد الركراكي المدير الفني السابق لمنتخب المغرب.

وليد الركراكي

وكتب أحمد حسن عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"القنوات الرياضية السعودية: وليد الركراكي المرشح الأقوى لقيادة المنتخب السعودي في كأس العالم".

دخل منتخب السعودية في حالة من القلق بعد الهزيمة أمام مصر بنتيجة 4-0 وديا في المباراة التي أقميت على ملعب الإنماء بجدة ضمن استعدادات إقامة بطولة كأس العالم 2026

صحيفة "الشرق الأوسط" فإن ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، عقد اجتماعًا عاجلًا مع رينارد واللاعبين مباشرة بعد انتهاء المباراة.

وناقش الاجتماع أسباب التراجع الفني الذي ظهر في اللقاء، مؤكدًا على ضرورة معالجة الأخطاء وتصحيح مسار الفريق قبل المباريات القادمة.

قبل أن يظهر اسم وليد الركراكي المدير الفني السابق لمنتخب المغرب كأبرز المرشحين حاليا لتولى مهمة تدريب منتخب السعودية في المونديال.

ومنح الاتحاد السعودي هيرفي رينارد فرصة أخيرة خلال المباراة الودية القادمة أمام صربيا لحسم الموقف النهائي.

ويقترب الركراكي من التوقيع الرسمي لتدريب المنتخب السعودي، بدلا من هيرفي رونار بنسبة تصل إلى 80%.