اعتماد تمويل مشروعات مصرية في مجال التحول الأخضر من برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط

ترأست سمر الأهدل، نائبة وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وفد مصر المشارك في اجتماع لجنة المراقبة المشتركة لبرنامج "التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط" التابع للاتحاد الأوروبي في بروكسل يومي ٥ و٦ مايو والذى عقد بشكل افتراضى، لمناقشة مقترحات المشروعات المقدمة للدورة الثانية للبرنامج، والتي تهدف لدعم التحول الأخضر وتعزيز الاستدامة البيئية في دول المنطقة.

شهد الاجتماع مشاركة فاعلة من الجانب المصري، حيث تم اعتماد تمويل ٢٣ مشروعاً مصرياً في مجال التحول الأخضر، من إجمالي ٤٩ مشروعاً معتمداً لعدد ١٥ دولة من دول حوض البحر المتوسط, حيث عكس هذا الإنجاز التزام مصر بدعم التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد وتبني حلول مبتكرة في مجالات البيئة والطاقة.

ويُعد برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط، احد ابرز برامج التعاون الإقليمي الممولة من الاتحاد الأوروبي ضمن آلية الجوار الأوروبية بين دول شمال وجنوب المتوسط، ويهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، ودعم ريادة الأعمال والابتكار، ومواجهة التحديات البيئية وتغير المناخ.

وقد استفادت ١٧ جهة مصرية من التمويل ضمن هذه الدعوة، حيث شارك عدد منها في أكثر من مشروع فائز. ومن أبرز هذه الجهات مركز البحوث الزراعية، المركز القومي للبحوث، المركز القومي لبحوث المياه، المجلس العربي للمياه، اتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، الجامعة الأمريكية بالقاهرة، جامعة الإسكندرية، وجامعة المنصورة، بالإضافة إلى عدد من منظمات المجتمع المدني التي لعبت دورًا محوريًا في تنفيذ المشروعات.

وتعكس المشروعات المصرية التي تم اختيارها الدور الفاعل لمصر في البرنامج عبر المشاركة المؤسسية القوية، والمساهمة في تنفيذ مشروعات نوعية تدعم التحول الأخضر وتحقق أهداف التنمية المستدامة إقليمياً.