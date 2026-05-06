ترامب: لن نحدد موعدا نهائيا للمفاوضات مع إيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يحدد موعدا نهائيا للمفاوضات مع إيران، لكنه واثق من إمكانية التوصل إلى اتفاق مع طهران، ورجح أن يبرم الصفقة قبل زيارته إلى الصين.

وأضاف ترامب، في تصريحات صحفية خلال فعالية في البيت الأبيض: "لا يوجد موعد نهائي في المحادثات مع إيران. سيحدث (اتفاق)، ولكن لا يوجد موعد نهائي".

وفي وقت سابق، أفاد موقع أكسيوس قد أفاد يوم الأربعاء، نقلا عن مصادر، بأن البيت الأبيض يعتقد أن الولايات المتحدة وإيران قد توقعان قريبا مذكرة تفاهم من 14 بندا لإنهاء النزاع، ما سيُطلق مرحلة المفاوضات بين البلدين. ولكن مع ذلك في اليوم نفسه ووفقا لصحيفة نيويورك بوست، أكد الرئيس الأمريكي أنه "من السابق لأوانه" التفكير في محادثات سلام مباشرة بين البلدين.

وأكد "أكسيوس" أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بعد، ولكن المصادر أشارت إلى أن هذه هي أقرب نقطة وصل إليها الطرفان إلى اتفاق منذ بدء الحرب.