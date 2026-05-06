جندي إسرائيلي يتعدى على تمثال للسيدة العذراء جنوبي لبنان

تداولت منصات التواصل الاجتماعي صورة تُظهر جنديا من جيش الاحتلال الإسرائيلي وهو يضع سيجارة في فم تمثال للسيدة العذراء داخل إحدى قرى جنوبي لبنان، مما أثار موجة استياء واسعة.

وأشارت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إلى أن الصورة التُقطت في قرية "دبل" اللبنانية وهي القرية التي شهدت الشهر الماضي واقعة تحطيم تمثال السيد المسيح على يد أحد الجنود الإسرائيليين.

وذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه يحقق في ملابسات الصورة المتداولة، دون تقديم تفاصيل إضافية.

وتأتي هذه الواقعة في سياق سلسلة انتهاكات أثارت جدلا واسعا، وسبق أن أقر جيش الاحتلال مؤخرا بصحة صورة أظهرت قيام أحد جنوده بتحطيم تمثال للسيد المسيح في القرية ذاتها جنوبي لبنان باستخدام مطرقة.