روسيا تعلن إسقاط مسيرتين أوكرانيتين كانتا متجهتين لموسكو

أعلن عمدة العاصمة الروسية (موسكو) سيرجي سوبيانين أن الدفاع الجوي أسقط طائرتين بدون طيار كانتا متجهتين نحو موسكو.

وكتب سوبيانين - في قناته على منصة "ماكس" - "الدفاع الجوي لوزارة الدفاع أسقط مسيرتين كانتا متجهتين نحو موسكو. يعمل خبراء الطوارئ في موقع سقوط الحطام". وفق وكالة الأنباء (سبوتنيك).

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الدفاع الروسية - في تقريرها اليومي - أن دفاعاتها الجوية دمرت 12 قنبلة جوية موجهة و605 طائرات مسيرة أوكرانية خلال الـ24 ساعة الماضية.

إلى ذلك، قال حاكم مقاطعة "بريانسك" الروسية، ألكسندر بوجوماز، اليوم الخميس إن القوات الأوكرانية شنت هجوما على منازل سكنية في المقاطعة؛ مما أسفر عن إصابة 13 شخصا، من بينهم طفل، مشيرا إلى أن المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة.

وكتب بوغوماز - على منصة "ماكس" - أن الهجوم وقع في منطقة "بيجيتسكي" بمدينة "بريانسك"؛ ما أدى إلى إصابة 13 شخصا، من ضمنهم طفل.

وأكد الحاكم أنه تم تقديم أوجه الرعاية الطبية الضرورية لجميع المصابين، مشيرا إلى أن الهجوم أسفر كذلك عن "تضرر مبنيين سكنيين وأكثر من 20 شقة و40 سيارة