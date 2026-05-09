أسبانيا: دول أوروبية ترسل طائرات لإجلاء رعاياها من السفينة المصابة بهانتا

أعلن وزير الداخلية الإسباني فرناندو جراندي مارلاسكا، اليوم "السبت"، أن ألمانيا وفرنسا وبلجيكا وأيرلندا وهولندا أكدت إرسالها طائرات لإعادة مواطنيها من على متن السفينة السياحية التي تفشى فيها فيروس هانتا.

وقال مارلاسكا - في تصريحات صحفية - "إن الاتحاد الأوروبي سوف يرسل طائرتين إضافيتين لإعادة المواطنين الأوروبيين المتبقين".

وأوضح أنه سيتم إنزال ركاب سفينة "إم في هونديوس" الموبوءة في هيئة مجموعات، ولن يتم السماح لهم بالمغادرة إلا في حال وجود طائرة متجهة إلى بلادهم على المدرج.

كما أكدت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إرسال طائرات ووضع خطط طوارئ لمواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وبدورها، قالت وزيرة الصحة الإسبانية مونيكا جارسيا إنه "من المتوقع أن ترسو سفينة "إم في هونديوس" في جزيرة "تنريفي" إحدى جزير الكناري غدا الأحد"، لافتة إلى أنه من المتوقع أن ينزل المواطنون الإسبان من السفينة أولا.

وأضافت أن جثمان الشخص الذي توفي على متن السفينة في 2 مايو الجاري، سيظل على متنها مع عدد من الطاقم عندما تغادر السفينة جزيرة "تنريفي" وتواصل رحلتها إلى هولندا.

و​فيروس "هانتا" عبارة عن مجموعة من الفيروسات التي تحملها القوارض وتسبب أمراضا شديدة للبشر، وعادة ما يصاب الناس من خلال الاتصال بالقوارض المصابة أو بولها أو فضلاتها أو لعابها.. والسلالة المعنية في هذه الحالة هي "فيروس الأنديز"، الموجود في أمريكا اللاتينية، وهي السلالة الوحيدة المعروفة بقدرتها المحدودة على الانتقال بين البشر.