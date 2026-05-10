مساعد وزير الخارجية الأسبق: شراكة مصر وفرنسا نموذج للتعاون السياسي والثقافي في أفريقيا

كشف السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن هناك علاقات تاريخية قوية بين مصر وفرنسا، وعلاقة وُدّ بين الرئيسين السيسي وماكرون، إضافة إلى العلاقات الشعبية والثقافية بين الجانبين.

جامعة سنجور جسر للترابط بين أوروبا وأفريقيا

وأوضح، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج “على مسئوليتي”، المذاع على قناة صدى البلد، أن جامعة سنجور التي تم افتتاح مقرها الجديد أمس، تمثل جسرا للترابط بين أوروبا وأفريقيا.

وأكد السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن جولات ماكرون في الإسكندرية تمثل دعاية كبيرة لمصر وأمنها واستقرارها ومكانتها التعليمية والثقافية ومعالمها السياحية والأثرية.

قمة نيروبي بين فرنسا والدول الأفريقية

وأضاف أن يوم غد الإثنين، سيشهد انعقاد قمة نيروبي بين فرنسا والدول الأفريقية بمشاركة الرئيس السيسي، موضحة أن هذه القمة في دولة تتحدث الإنجليزية.

ولفت إلى أن فرنسا تستثمر 52 مليار دولار في أفريقيا وتُشغِّل 500 ألف شخص، موضحا أن الصين باتت تطارد النفوذ الأوروبي في أفريقيا.