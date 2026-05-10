فرنسا تبحث تصنيف ميليشيا الدعم السريع كمنظمة إرهابية

بحث رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان الأوضاع في السودان وجهود الحكومة في تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد مع وفد برلماني فرنسي.

ووفق البيان الصادر عن المجلس السيادي السوداني ؛ فقد أطلع البرهان الوفد على الانتهاكات والفظائع التي ارتكبتها "ميليشيا الدعم السريع الإرهابية" في حق المدنيين، فضلاً عن الاستهداف الممنهج لمقدرات الدولة ومؤسساتها ومشروعات البنى التحتية.

من جانبه، قال عضو الوفد كريستوفر ماريو إن الزيارة تأتي للوقوف على الانتهاكات الجسيمة التي مارستها "ميليشيا الدعم السريع" ضد المدنيين في دارفور والمناطق الأخرى.

كما أشار كريستوفر إلى أنه تقدم بطلب في البرلمان الفرنسي لتصنيف "ميليشيا الدعم السريع كمنظمة إرهابية"، وذلك بالنظر إلى الممارسات غير الإنسانية والجرائم التي ارتكبتها في حق المدنيين.