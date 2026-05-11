أمين عام الأمم المتحدة يشيد باستضافة كينيا لقمة أفريقيا إلى الأمام

أ ش أ

أشاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بمشاركة رئيس كينيا ويليام روتو في استضافة قمة "أفريقيا إلى الأمام"، التي بدأت أعمالها في نيروبي.

جاء ذلك خلال اجتماع بين جوتيريش وروتو، اليوم /الاثنين/، في مكاتب الأمم المتحدة بنيروبي قبل وضع حجر الأساس لمركز جديد للمؤتمرات، بحسب بيان نشرته الأمم المتحدة.

وخلال اللقاء، أشاد الأمين العام بالحكومة الكينية لدعمها المتواصل والفعال للأمم المتحدة، مشيرا إلى دورها كمضيفة لمقر المنظمة في أفريقيا.. وتعهد بالتزام الأمم المتحدة بجعل نيروبي مركزا عالميا للعمل متعدد الأطراف.

وأكد جوتيريش مجددا التزام الأمم المتحدة بتعزيز شراكتها مع كينيا ودعم السلام والاستقرار والتنمية الشاملة في المنطقة.

وناقش الزعيمان، خلال اللقاء، الإصلاحات الضرورية للنظام المالي الدولي لجعله أكثر عدلا وفعالية.

ا ر/ ف ط م