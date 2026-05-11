أولوية أفريقية مُلحة| وزير الخارجية: موقف مصر ثابت في دعم إصلاح وتوسيع مجلس الأمن

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، موقف مصر الثابت والداعم لمسألة إصلاح وتوسيع مجلس الأمن؛ باعتبارها أولوية أفريقية مُلحة لتصحيح هيكل الحوكمة الدولية، بما يعكس بصورة أكثر عدالة التوازنات السياسية الدولية المعاصرة.

جاء ذلك في كلمة مصر التي ألقاها وزير الخارجية اليوم الإثنين، خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري حول إصلاح مجلس الأمن الدولي، والذي شارك فيه عدد من وزراء خارجية الدول الأفريقية المشاركة في القمة الفرنسية الأفريقية المنعقدة في نيروبي، وبحضور وزير خارجية فرنسا، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي.

وشدد وزير الخارجية على تمسك مصر الكامل بتوافق أزولويني وإعلان سرت، مؤكدًا ضرورة رفع الظلم التاريخي الواقع على القارة الأفريقية جراء استمرار حرمانها من التمثيل الدائم داخل مجلس الأمن.

كما أشاد وزير الخارجية بالدور المهم الذي تضطلع به لجنة العشرة الأفريقية C10، لا سيما الجهود التي تبذلها سيراليون بصفتها رئيسًا للجنة؛ من أجل الحفاظ على وحدة الموقف الأفريقي والدفاع عن المصالح الأفريقية في المفاوضات الجارية بشأن إصلاح مجلس الأمن.

وشدد على أن عملية الإصلاح يجب أن تفضي إلى حصول أفريقيا على تمثيل دائم وعادل داخل مجلس الأمن، بما يشمل جميع الحقوق والامتيازات الممنوحة للأعضاء الدائمين، بما