الناتو يشيد بقيادة لاتفيا في الإنفاق الدفاعي خلال مباحثات مع وزيرة خارجيتها في بروكسل

أشاد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، اليوم/الاثنين/، بقيادة لاتفيا في مجال الاستثمار الدفاعي، خلال استقباله وا بابيا برازى، بمقر الحلف في بروكسل.

وذكر الحلف، في بيان صحفي نشره، اليوم، أن الجانبين بحثا الجهود الجارية لتعزيز قدرات الردع والدفاع داخل الناتو، إلى جانب مواصلة دعم أوكرانيا في مواجهة الحرب المستمرة مع روسيا.

وأكد روته، خلال اللقاء، أهمية استمرار دول الحلف في تعزيز إنفاقها الدفاعي ورفع جاهزية قواتها العسكرية في ظل التحديات الأمنية المتزايدة في أوروبا، مشيدا بالدور الذي تلعبه لاتفيا في دعم أمن الجناح الشرقي للحلف.

وتعد لاتفيا من بين الدول الأوروبية الأكثر التزاما برفع الإنفاق الدفاعي داخل الناتو، حيث زادت ميزانيتها العسكرية بشكل ملحوظ منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في عام 2022، مع تركيز خاص على تحديث القدرات العسكرية وتعزيز الوجود العسكري للحلف في منطقة البلطيق.

كما تواصل لاتفيا تقديم مساعدات عسكرية وإنسانية إلى أوكرانيا، وتستضيف قوات ومناورات تابعة للناتو ضمن جهود تعزيز الردع الجماعي على الحدود الشرقية للحلف.

ويأتي اللقاء في إطار سلسلة اجتماعات يعقدها الأمين العام للناتو مع مسؤولين من الدول الأعضاء، استعدادا لاجتماع مجلس شمال الأطلسي على مستوى وزراء الخارجية المقرر عقده في مدينة هلسينجبورج بمقاطعة سكونه السويدية يومي 21 و22 مايو الجاري، والذي سيمهد لقمة الحلف المرتقبة في أنقرة خلال يوليو المقبل.