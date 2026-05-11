قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة
مقتل شخصين وإصابة 3 آخرين في إطلاق نار بمدينة نيس الفرنسية
تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة.. تفاصيل جديدة
وزير التعليم: امتحانات الثانوية العامة ستأتي فى مستوى الطالب المتوسط ..واجراءات مشددة لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص
بأكبر حمولة بضائع صب في تاريخه.. ميناء دمياط يستقبل السفينة العملاقة YANG FAN
3 شهور حبس وغرامة 10 آلاف جنيه لهؤلاء بسبب فيسبوك | تفاصيل
الجيش الإسرائيلي: حبس جنديين بتهمة الإساءة لتمثال السيدة العذراءفي لبنان
موعد مباراة مصر وروسيا الودية استعدادًا لكأس العالم 2026
تحرك برلماني لإعادة النظر في ضم مادتي اللغة العربية والتاريخ لمجموع طلاب الشهادات الدولية
الكشف عن طاقم تحكيم نهائي دوري أبطال أوروبا
أقامها ماكرون وروتو.. الرئيس السيسى يشارك في مأدبة عشاء تكريما للرؤساء المشاركين بقمة أفريقيا فرنسا
المتهم بمحاولة اغتيال ترامب يفاجئ الجميع : أنا بريء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الناتو يشيد بقيادة لاتفيا في الإنفاق الدفاعي خلال مباحثات مع وزيرة خارجيتها في بروكسل

مارك روته ووزيرة خارجيته
مارك روته ووزيرة خارجيته
أ ش أ

 أشاد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، اليوم/الاثنين/، بقيادة لاتفيا في مجال الاستثمار الدفاعي، خلال استقباله  وا بابيا برازى، بمقر الحلف في بروكسل.

وذكر الحلف، في بيان صحفي نشره، اليوم، أن الجانبين بحثا الجهود الجارية لتعزيز قدرات الردع والدفاع داخل الناتو، إلى جانب مواصلة دعم أوكرانيا في مواجهة الحرب المستمرة مع روسيا.

وأكد روته، خلال اللقاء، أهمية استمرار دول الحلف في تعزيز إنفاقها الدفاعي ورفع جاهزية قواتها العسكرية في ظل التحديات الأمنية المتزايدة في أوروبا، مشيدا بالدور الذي تلعبه لاتفيا في دعم أمن الجناح الشرقي للحلف.

وتعد لاتفيا من بين الدول الأوروبية الأكثر التزاما برفع الإنفاق الدفاعي داخل الناتو، حيث زادت ميزانيتها العسكرية بشكل ملحوظ منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في عام 2022، مع تركيز خاص على تحديث القدرات العسكرية وتعزيز الوجود العسكري للحلف في منطقة البلطيق.

كما تواصل لاتفيا تقديم مساعدات عسكرية وإنسانية إلى أوكرانيا، وتستضيف قوات ومناورات تابعة للناتو ضمن جهود تعزيز الردع الجماعي على الحدود الشرقية للحلف.

ويأتي اللقاء في إطار سلسلة اجتماعات يعقدها الأمين العام للناتو مع مسؤولين من الدول الأعضاء، استعدادا لاجتماع مجلس شمال الأطلسي على مستوى وزراء الخارجية المقرر عقده في مدينة هلسينجبورج بمقاطعة سكونه السويدية يومي 21 و22 مايو الجاري، والذي سيمهد لقمة الحلف المرتقبة في أنقرة خلال يوليو المقبل.

الناتو الاستثمار بروكسل وزيرة خارجيته

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدكتور مصطفى وزيري

وزير السياحة يوافق على إجازة بدون أجر للدكتور مصطفى وزيري حتى بلوغ سن المعاش

إجازة عيد الأضحى 2026

قرار حكومي مرتقب بشأن عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2026

حالة الطقس

ظاهرتان جويتان.. الأرصاد تحذر من تقلبات الجو في القاهرة وعدة محافظات

امام عاشور

أحمد شوبير يفجر مفاجأة حول مستقبل إمام عاشور مع الأهلي

الدكتور مصطفى مدبولي

100 مليار دولار بحلول عام 2030.. رئيس الحكومة يعلن أخبارًا سارة للمصريين

اسعار الفراخ اليوم

بعد الانخفاض.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الاثنين 11 مايو

أحمد الخالدي

خالد طلعت: مشاركة أحمد الخالدي أمام الزمالك قانونية.. والإيقاف بعد 3 إنذارات وليس 2

عداد الكهرباء

سبب خصم الرصيد من عداد الكهرباء عند بداية الشحن

ترشيحاتنا

زيادة المعاشات

زيادة 20% والحد الأدنى 4 آلاف جنيه.. أصحاب المعاشات في انتظار تعديل القانون

حزمة اجتماعية

معاشات وتأمين طبي.. حزمة قرارات اجتماعية لهذه الفئة

رفع تلال القمامة

الغربية تواصل رفع التراكمات التاريخية بقرية دفرة ونقل 19 ألف طن مخلفات إلى مدفن السادات

بالصور

إزالة 16 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

الشرقية.. توزيع مستلزمات الحج على حجاج الجمعيات الأهلية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بخصر منحوت.. نسرين أمين من زفاف ابنة رجل الأعمال باسل سماقيه

بخصر منحوت.. نسرين امين من زفاف ابنه رجل الأعمال باسل سماقيه
بخصر منحوت.. نسرين امين من زفاف ابنه رجل الأعمال باسل سماقيه
بخصر منحوت.. نسرين امين من زفاف ابنه رجل الأعمال باسل سماقيه

استعدادا لعيد الأضحى.. بيطري الشرقية يكثف حملاته التفتيشية على المجازر

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

فيديو

ماكرون

شاهد.. ماكرون يقوم بجولة تريض صباحية في شوارع كينيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إلى سدنة معابد عقولهم الخربة!

د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سجال القلوب

د. أحمد خشبة

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

المزيد