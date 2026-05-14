الغربية: إزالة 10 بؤر ورفع 326 طن مخلفات خلال حملات بالمراكز والمدن

تابع اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، أعمال الحملة المكبرة لرفع تراكمات المخلفات والقضاء على بؤر تجمعات القمامة التاريخية، وذلك بعدد من المراكز والمدن والأحياء، ضمن خطة تستهدف تحسين مستوى النظافة العامة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

توجيهات محافظ الغربية

وجاء ذلك في إطار المتابعة المستمرة لمنظومة النظافة العامة.

تحرك تنفيذي عاجل

وأسفرت الجهود عن التعامل مع 10 بؤر لتجمعات القمامة، حيث تم الانتهاء من إزالة 6 بؤر إزالة كلية بالكامل، إلى جانب تنفيذ أعمال إزالة جزئية لـ4 بؤر أخرى، بإجمالي 326 طنًا من المخلفات والقمامة التي تم رفعها ونقلها بشكل فوري إلى الأماكن المخصصة للتخلص الآمن منها، في إطار تحرك مكثف يستهدف القضاء على التراكمات التاريخية وتحسين البيئة المحيطة.

رفع كفاءة الخدمات

وأكد محافظ الغربية أن الأجهزة التنفيذية تواصل العمل على مدار اليوم من خلال فرق النظافة والمعدات الثقيلة وسيارات النقل، لرفع المخلفات أولًا بأول ومنع تراكمها مجددًا، مع استمرار المتابعة الميدانية الدقيقة للتعامل الفوري مع أي تجمعات جديدة، بما يضمن الحفاظ على المظهر الحضاري وتحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن.

تنفيذ حملات مرورية

وأضاف محافظ الغربية أن المحافظة مستمرة في تنفيذ حملاتها الموسعة بجميع المراكز والمدن، ضمن خطة شاملة تستهدف القضاء النهائي على بؤر القمامة التاريخية، وتحسين جودة الحياة، وتوفير بيئة نظيفة وآمنة وصحية لأهالي الغربية.