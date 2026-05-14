رئيس جامعة سوهاج يشاهد إطلاق مبادرة مليون رخصة رقمية ومرصد سوق العمل

تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، شارك الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج في فعاليات إطلاق "مبادرة مليون رخصة رقمية"و"مرصد سوق العمل الدولي" و التي نظمها صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء بالتعاون مع عدد من الجهات الشريكة.

وأشار النعماني ان الجامعة تبنت رؤية تطويرية ترتكز على تنمية المهارات، وتعزيز التفكير الإبداعي للطلاب، والتوسع في البرامج التدريبية، الشراكات الاستراتيجية؛ لضمان توفير تعليم عصري قائم على الجودة والابتكار، الي جاتب وربط البرامج الدراسية باحتياجات سوق العمل والاقتصاد الرقمي، لاعداظ جيل يمتلك كافة مهارات تؤهلهم للمستقبل.

وهنا النعماني اللواء طارق راشد محافظ الإقليم علي تكريمه من دوله رئيس الوزراء لحصول محافظة سوهاج علي جائزة المركز الأول في حفل جوائز الرخص الدولية للطلاب الأوائل بمبادرتي " شتاء رقمي " و “ كن مستعدا ”.

واضاف ان الجامعة قامت بتدريب ٢٠٧٠ متدرب بمبادرة كن مستعدا لتأهيل الطلاب والخريجين لسوق العمل، ضمن المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، حيث شملت تدريبات رقمية، ذكاء اصطناعي، وريادة أعمال.

وقد شهدت الاحتفالية استعراض أهداف المبادرة، وآليات التنفيذ، والشراكات المحلية والدولية الداعمة، إلى جانب عرض فرص التدريب والتأهيل المتاحة للشباب المصري في مختلف التخصصات.