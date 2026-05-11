الإمارات تدين الاعتداء على سفينة شحن كورية في مضيق هرمز

أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الاعتداء الذي استهدف سفينة شحن تابعة لشركة كورية جنوبية في مضيق هرمز، وتسبب في اندلاع حريق دون وقوع أي إصابات.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية - في بيان أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام) - أن هذا الاعتداء يمثل تهديدا جسيما لسلامة الملاحة العالمية، وتصعيدا خطيرا يستهدف تقويض استقرار الممرات المائية الحيوية، ويُشكل انتهاكا صارخا لقرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي شدد على حرية الملاحة ورفض استهداف السفن التجارية أو تعطيل الممرات البحرية الدولية.

وأعربت الوزارة عن تضامن الإمارات مع كوريا الجنوبية، ودعمها الكامل لكل ما من شأنه حماية أمن وسلامة سفنها ومصالحها، مشددة على أن استهداف الملاحة التجارية واستخدام مضيق هرمز كأداة للضغط أو الابتزاز الاقتصادي يُعد عملاً من أعمال القرصنة، ويشكّل تهديدا مباشرا لاستقرار المنطقة وشعوبها وأمن الطاقة العالمي.