الغضب يتصاعد .. الشعب الأمريكي حمّل ترامب مسئولية الغلاء بسبب حرب إيران

أظهر استطلاع رأي جديد أن ثلثي الأمريكيين يعتقدون أن الرئيس دونالد ترامب لم يُوضح بشكلٍ كافٍ أسباب خوضه الحرب مع إيران.

وكشف استطلاع الرأي الذي أجرته رويترز/إيبسوس على مدى أربعة أيام عن مخاوف عميقة بشأن ارتفاع أسعار البنزين، كما أشار إلى أن العديد من الناخبين يُحمّلون حلفاء ترامب الجمهوريين مسؤولية مشاكلهم، والذين سيخوضون انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في نوفمبر للدفاع عن أغلبيتهم في الكونجرس.

ومع ذلك، أظهر الاستطلاع الذي أُجري اليوم ارتفاعًا طفيفًا في نسبة تأييد الرئيس ترامب، بعد أن كانت في أدنى مستوياتها خلال فترة رئاسته.

وبعد مرور أكثر من شهرين على بدء الصراع، قال 66% من المشاركين في الاستطلاع - بمن فيهم ثلث الجمهوريين وتقريبًا جميع الديمقراطيين - إن ترامب لم يُوضح "بشكلٍ واضح أهداف التدخل العسكري الأمريكي في إيران".

وأفاد نحو 63% من الأمريكيين بأن الوضع المالي لأسرهم قد تأثر سلبًا بارتفاع أسعار البنزين مؤخرًا، مقارنةً بـ 55% في مارس.

لكن 36% من الأمريكيين قالوا إنهم موافقون على أداء ترامب، بزيادة نقطتين مئويتين منذ استطلاع أجرته رويترز/إبسوس في أواخر أبريل أظهر أن نسبة تأييده بلغت 34% - وهو أدنى مستوى قياسي لفترة ولايته الثانية في منصبه.