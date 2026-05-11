وكالة الأنباء اللبنانية: موجة نزوح جديدة في البقاع الغربي بعد تهديدات إسرائيلية

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية للإعلام، مساء اليوم الإثنين، بأن بلدتي (مشغرة وقليا) في البقاع الغربي شهدتا موجة نزوح جديدة وكبيرة عقب التهديدات التي أطلقتها قوات الاحتلال لإسرائيلي تجاه البلدتين؛ ما دفع مئات العائلات إلى مغادرة منازلها باتجاه عدد من قرى وبلدات البقاع الغربي وقضاء راشيا بحثاً عن أماكن أكثر أماناً في ظل التصعيد الاسرائيلى القائم.

ووفقا للوكالة، فقد برزت صعوبات واضحة في استيعاب النازحين داخل مراكز الإيواء المعتمدة ولا سيما في بلدات (لالا وبعلول وكوكبا وصغبين) وسط ضغوط متزايدة على الإمكانات المتوافرة..مشيرة إلى أن الجيش اللبناني يحاول ضبط الأوضاع فيما تتواصل الاتصالات والمساعي لمعالجة أزمة الإيواء.

وأشارت إلى أن المسئولين اللبنانيين يجرون اتصالات مكثفة مع محافظ البقاع؛ بهدف فتح مراكز إضافية قادرة على استيعاب الأعداد المتزايدة من النازحين وتأمين الحد الأدنى من الاستقرار لهم في هذه الظروف الصعبة، وسط دعوات لتحرك سريع من الوزارات والإدارات المعنية لدعم العائلات التي اضطرت إلى ترك منازلها قسراً.