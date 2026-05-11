الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الولايات المتحدة تحذر المؤسسات المالية من جهود الحرس الثوري للالتفاف على العقوبات

أمريكا
أمريكا
فرناس حفظي

أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية تحذيراً للمؤسسات المالية بشأن مساعي الحرس الثوري الإيراني للالتفاف على العقوبات الأمريكية.

 وجاء في البيان أن الوزارة ستساعد في تحديد الجهات التي تمول شبكات التوريد التي تدعم الحرس الثوري، وستقدم لها الدعم اللازم.

وفي وقت سابق، أفاد مصدر إيراني، بأن الولايات المتحدة طالبت في مقترحها بالحصول على اليورانيوم العالي التخصيب بنسبة 60%، ورفضت واشنطن نقل اليورانيوم العالي التخصيب إلى روسيا واقترحت دولة ثالثة لنقله إليها.

وأوضح المصدر في تصريحات تلفزيونية، أن إيران رفضت نقل اليورانيوم خارج أرضها ومستعدة لترقيقه بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى مستوى 3.7% و20%.

وأشار المصدر الذي لم يكشف هويته، إلى أن واشنطن طالبت بوقف تخصيب اليورانيوم لعشرين عاما وإيران رفضت ذلك.

في غضون ذلك أفادت وسائل إعلام بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يجتمع اليوم مع فريقه للأمن القومي لمناقشة الخطوات التالية في الحرب مع إيران.

ونقل موقع أكسيوس عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين قولهم إن الخيارات المطروحة للنقاش ستشمل إمكانية استئناف العمليات العسكرية.

وكان ترامب قد صرّح خلال مؤتمره الصحفي الأخير بأنه سيلتقي اليوم بـ"كبار جنرالاته"، ومن بينهم شخصيات رئيسية مثل نائب الرئيس جيه دي فانس، ومبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الدفاع بيت هيجسيث.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المقترح الإيراني بأنه "مقترح أحمق".

وأضاف ترامب أن إيران أبرمت اتفاقيات مع الولايات المتحدة ثم نقضتها، وأن مقترحها لا يتناول مساعيها للحصول على أسلحة نووية، وقال لاحقاً إن وقف إطلاق النار ينهار، ووصفه بأنه "على حافة الانهيار".

