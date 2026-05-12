على هامش قمة أفريقيا–فرنسا.. وزير الخارجية يعقد عدة لقاءات لتعزيز العلاقات الخارجية للبلاد

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارجية،على هامش قمة أفريقيا–فرنسا المنعقده في نيروبي، فى لقاءات جانبية بكل من الحاجي موسى كابا وزير خارجية سيراليون، و سارة بيسولو نيانتي وزيرة خارجية ليبيريا، و سيلما أشيبي-موسافي وزيرة خارجية ناميبيا، و بيانكا أوجوكوو وزيرة خارجية نيجيريا.

تناولت اللقاءات سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والدول الشقيقة، والبناء على الزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب بحث فرص تطوير التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية، فضلا عن تبادل الرؤى بشأن القضايا الأفريقية ذات الاهتمام المشترك.

كما التقى الوزير بباري فوري وزير خارجية سيشل، حيث أعرب الوزير عبد العاطي عن تقدير مصر للعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين والاحتفال العام الجارى بمرور خمسين عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وسيشل، مؤكدا الحرص على الاستفادة من الزخم الذي تمثله هذه المناسبة للدفع بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب.