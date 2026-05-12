"فاينانشال تايمز": أزمة داخل حكومة بريطانيا.. وزراء يطالبون ستارمر بالنظر في مُستقبله السياسي

ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية أن ثلاثة وزراء في حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر دعوه إلى إعادة النظر في مُستقبله السياسي، في ظل تزايد الضغوط المطالبة بتنحيه عقب نتائج الانتخابات المحلية الأخيرة، الأمر الذي يشير إلى تصاعد حدة الأزمة السياسية داخل حزب العمال البريطاني.

وجاءت دعوات الوزراء قبيل اجتماع لمجلس الوزراء، حيث كانت وزيرة الداخلية شابانا محمود من بين المسؤولين الذين نصحوا ستارمر بالتفكير في وضع جدول زمني لمغادرته منصبه.

وتواجه قيادة ستارمر ضغوطًا متزايدة بعد مطالبة أكثر من 60 نائبًا من حزب العمال له بالاستقالة، على خلفية ما وُصفت بالنتائج "الكارثية" للحزب في الانتخابات المحلية الأسبوع الماضي، وفقًا للصحيفة.

كما شهدت الأزمة تصاعدًا إضافيًا مع استقالة أربعة من المساعدين البرلمانيين للحكومة بشكل مُتتالٍ مساء أمس الاثنين.

ونقلت التقارير عن أحد حلفاء ستارمر قوله إن رئيس الوزراء "شخص عنيد للغاية" ويعتقد أنه قادر على الفوز في أي منافسة مباشرة على القيادة، إلا أن خوض الحزب لمعركة داخلية على الزعامة سيجعله "يبدو مثيرًا للسخرية" أمام الرأي العام، بحسب الصحيفة.

وأثّرت حالة الاضطراب السياسي على الأسواق المالية البريطانية، حيث ارتفعت عوائد السندات الحكومية لأجل عشر سنوات إلى 5%، كما ارتفعت عوائد السندات لأجل 30 عامًا، التي تُعد أكثر حساسية للتقلبات السياسية.

وكان ستارمر قد أكد، في خطاب ألقاه أمس، أنه "لن ينسحب" وسيواصل القتال للبقاء في منصبه، معترفًا في الوقت ذاته بأن بعض المواطنين "يشعرون بالإحباط" تجاهه، ومتحملًا مسؤولية نتائج الانتخابات.

ورغم ذلك، اعتبر عدد من منتقدي ستارمر داخل الحزب أن خطابه جاء "متأخرًا وغير كافٍ"، فيما قالت النائبة العمالية كاثرين ويست، التي هددت بإطلاق حملة لإزاحته، إن نحو 10 نواب آخرين انضموا إلى المطالبين بإجراء انتخابات على زعامة الحزب.

وفي ظل تصاعد الجدل، دعمت وزيرة الثقافة ليزا ناندي دعوات لعودة السياسي آندي بورنهام إلى قصر وستمنستر (مبنى البرلمان البريطاني)، وسط تكهنات بإمكانية دخوله سباق القيادة، بينما ترددت أنباء عن احتمال ترشح وزير الصحة ويس ستريتينج لمنافسة ستارمر، وهو ما نفاه مقربون منه.