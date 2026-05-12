مبعوث ترامب السياحي يكشف تفاصيل لقائه مع الرئيس السيسي

كتب المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للسياحة، نيك آدامز، منشورًا عبر منصة “إكس” (تويتر سابقًا) كشف فيه عن تفاصيل لقائه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك في إطار مناقشات تتعلق بتعزيز التعاون السياحي بين مصر والولايات المتحدة.

وقال آدامز في منشوره إنه “تشرف بلقاء فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي”، مشيرًا إلى أن اللقاء تناول بحث سبل توسيع التعاون بين البلدين في قطاع السياحة، إضافة إلى نقل تحيات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الرئيس المصري.

تعزيز الشراكة السياحية

وأوضح المبعوث الأمريكي أن المحادثات ركزت على الفرص الاقتصادية الكبيرة التي يمكن تحقيقها من خلال تعزيز الشراكة السياحية بين واشنطن والقاهرة، مؤكدًا أن قطاع السياحة يمثل أحد أهم المجالات القادرة على دعم الاقتصادين وتوسيع مجالات الاستثمار والتبادل التجاري.

وأضاف آدامز في منشوره أن اللقاء لم يقتصر فقط على الجوانب الاقتصادية، بل تناول أيضًا أهمية العلاقات الإنسانية والثقافية بين الشعبين المصري والأمريكي، والتي وصفها بأنها عنصر أساسي في تعزيز العلاقات الثنائية المستمرة بين البلدين.

اهتمام مشترك بين واشنطن والقاهرة

وأشار إلى أن التعاون السياحي يمكن أن يسهم في زيادة حركة السفر والسياحة، وفتح آفاق جديدة للتبادل الثقافي، بما يعزز التقارب بين المجتمعات ويقوي العلاقات الدبلوماسية على المدى الطويل.

ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود أوسع لتعزيز التعاون بين الولايات المتحدة ومصر في عدة مجالات، من بينها الاقتصاد والاستثمار والسياحة، وهي ملفات تحظى باهتمام مشترك من الجانبين خلال الفترة الأخيرة.

وأكد آدامز أن المناقشات كانت “إيجابية ومثمرة”، معربًا عن تفاؤله بمستقبل التعاون بين البلدين، خاصة في ظل ما وصفه بالإمكانات الكبيرة غير المستغلة في قطاع السياحة، والذي يمكن أن يشكل محورًا مهمًا في العلاقات الأمريكية المصرية خلال المرحلة المقبلة.