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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

4.05 مليار دولار صادرات مصر من المنتجات النباتية خلال النصف الأول من 2026

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
علياء فوزى

سجلت صادرات مصر من المنتجات النباتية ارتفاعًا خلال النصف الأول من عام 2026، لتصل إلى نحو 4.05 مليار دولار، مقابل نحو 3.73 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025.

وبحسب البيانات الواردة في تقرير صادرات مصر من السلع الزراعية والغذائية الصادر عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ارتفعت قيمة صادرات المنتجات النباتية بنحو 320 مليون دولار خلال النصف الأول من العام 2026، بما يعكس زيادة حسابية تقارب 8.6% مقارنة بالنصف الأول من 2025. 

وتأتي هذه الزيادة ضمن الأداء العام لصادرات الفصول الجمركية من 01 إلى 24 -مجموعة المنتجات الحيوانية والزراعية والغذائي- والتي سجلت إجمالًا نحو 6.81 مليار دولار خلال النصف الأول من 2026، مقابل 6.08 مليار دولار في الفترة المقابلة من 2025، بزيادة إجمالية بلغت نحو 730 مليون دولار ومعدل نمو 12%. 

320 مليون دولار حصيلة صادرات المنتجات النباتية

وتكشف مقارنة الأرقام أن المنتجات النباتية حققت أكبر زيادة بالقيمة المطلقة بين القطاعات الأربعة الرئيسية الظاهرة في بيانات التقرير، بعدما أضافت نحو 320 مليون دولار إلى حصيلة الصادرات خلال الفترة محل المقارنة.

كما استحوذت الفصول الجمركية من 01 إلى 24 على نحو 26.7% من إجمالي صادرات مصر غير البترولية للعالم خلال النصف الأول من 2026. 

ويشير التقرير إلى أن بيانات يناير–يونيو 2026 قابلة للتعديل نتيجة للمراجعة الدورية.

إجمالي الصادرات والواردات المصرية غير البترولية في 6 أشهر

و ارتفعت قيمة الصادرات السلعية غير البترولية خلال النصف الأول من عام 2026 إلى نحو 25.5 مليار دولار، بمعدل نمو بلغ 3%.

وباستبعاد الذهب، بلغت قيمة الصادرات غير البترولية نحو 23.3 مليار دولار، بزيادة قدرها 12% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.

وفي المقابل، ارتفعت قيمة الواردات السلعية غير البترولية إلى نحو 48.1 مليار دولار خلال النصف الأول من 2026، بنسبة نمو بلغت 21%.

وباستبعاد الذهب، سجلت الواردات نحو 44 مليار دولار، بزيادة قدرها 11.5%، فيما بلغ العجز التجاري غير البترولي باستبعاد الذهب نحو 20.8 مليار دولار، بزيادة بلغت 11% مقارنة بالنصف الأول من عام 2025.

وزارة الاستثمار صادرات مصر السلع الزراعية الصادرات التجارة الخارجية

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