أبرز أرقام الاستثمار والتجارة الخارجية في النصف الأول من 2026.. تفاصيل

أطلقت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية العدد الأول من «النشرة الدورية»، التي تستعرض أبرز مؤشرات ونتائج أعمال الوزارة والجهات والقطاعات التابعة لها في مجالي الاستثمار والتجارة الخارجية، وذلك عن النصف الأول من عام 2026، بالاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات والقطاعات المختلفة، مع إجراء مقارنات بمؤشرات الفترة نفسها من عام 2025.

وزير الاستثمار: النشرة تعزز إتاحة البيانات وتدعم مبدأ «من حقك تعرف»

وأكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن إطلاق «النشرة الدورية» يأتي في إطار حرص الوزارة على تعزيز إتاحة المعلومات والبيانات المحدثة حول مؤشرات الاستثمار والتجارة الخارجية، بما يمكّن مجتمع الأعمال والمستثمرين وصناع القرار من متابعة تطورات الأداء بصورة منتظمة.

وأوضح أن النشرة تمثل أداة لرصد نتائج العمل في مختلف الملفات والجهات والقطاعات التابعة للوزارة، وإجراء مقارنات بين الفترات المختلفة، بما يساعد على متابعة تطور المؤشرات بصورة مستمرة.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تطبيق مبدأ «من حقك تعرف» من خلال تطوير أدوات إتاحة المعلومات والبيانات، بما يدعم التواصل مع مجتمع الأعمال والمستثمرين، ويسهم في تقديم صورة متكاملة حول تطورات مؤشرات الاستثمار والتجارة الخارجية ونتائج جهود الوزارة والجهات التابعة لها.

تأسيس 26.5 ألف شركة جديدة خلال 6 أشهر

أظهرت مؤشرات النشرة تأسيس نحو 26.5 ألف شركة جديدة خلال النصف الأول من عام 2026، بمعدل نمو يقارب 20% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.

وبلغت رؤوس الأموال المُصدرة لهذه الشركات نحو 97.5 مليار جنيه، بزيادة قدرها 12.1% مقارنة بالنصف الأول من العام السابق.

واستحوذت المساهمات المحلية على نحو 88% من إجمالي رؤوس الأموال المُصدرة، بقيمة بلغت نحو 85.5 مليار جنيه، مقابل نحو 12 مليار جنيه للمساهمات العربية والأجنبية.

48.9 مليار جنيه زيادة في رؤوس أموال الشركات القائمة

شهد النصف الأول من عام 2026 قيام 715 شركة قائمة بزيادة رؤوس أموالها المُصدرة بنحو 48.9 مليار جنيه، في مؤشر على استمرار توسع الشركات القائمة وزيادة استثماراتها.

كما بلغ عدد المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة نحو 1262 مشروعًا، بإجمالي رؤوس أموال بلغ نحو 14.4 مليار دولار، فيما وصلت التكاليف الاستثمارية إلى نحو 39.2 مليار دولار.

وتوفر مشروعات المناطق الحرة نحو 253 ألف فرصة عمل، بمعدل نمو بلغ 11%.

تسوية 69% من شكاوى المستثمرين خلال النصف الأول من 2026

وفيما يتعلق بخدمات المستثمرين وتسوية المنازعات، تعاملت الجهات المعنية مع 401 شكوى للمستثمرين خلال النصف الأول من العام، وتمت تسوية 275 شكوى، بنسبة بلغت 69%.

كما تم التعامل مع 12 نزاعًا استثماريًا تجاوزت القيمة الإجمالية لها 100 مليار جنيه.

25.5 مليار دولار صادرات مصرية غير بترولية في 6 أشهر

وعلى صعيد التجارة الخارجية المصرية، ارتفعت قيمة الصادرات السلعية غير البترولية خلال النصف الأول من عام 2026 إلى نحو 25.5 مليار دولار، بمعدل نمو بلغ 3%.

وباستبعاد الذهب، بلغت قيمة الصادرات غير البترولية نحو 23.3 مليار دولار، بزيادة قدرها 12% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.

ارتفاع الواردات غير البترولية إلى 48.1 مليار دولار

وفي المقابل، ارتفعت قيمة الواردات السلعية غير البترولية إلى نحو 48.1 مليار دولار خلال النصف الأول من 2026، بنسبة نمو بلغت 21%.

وباستبعاد الذهب، سجلت الواردات نحو 44 مليار دولار، بزيادة قدرها 11.5%، فيما بلغ العجز التجاري غير البترولي باستبعاد الذهب نحو 20.8 مليار دولار، بزيادة بلغت 11% مقارنة بالنصف الأول من عام 2025.

5 قطاعات تتصدر قائمة الصادرات المصرية

وتصدرت قطاعات الصناعات الكيماوية والأسمدة، ومواد البناء، والصناعات الغذائية، والحاصلات الزراعية، والصناعات الهندسية والإلكترونية قائمة القطاعات الرئيسية للصادرات المصرية خلال الفترة.

وجاءت الإمارات والسعودية وإيطاليا وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية في مقدمة الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية.

بوابة الصادرات المصرية توفر 963 فرصة شراء خارجية

وشملت النشرة مؤشرات أداء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ودورها في متابعة حركة التجارة الخارجية والرقابة على الصادرات والواردات، إلى جانب جهود صندوق تنمية الصادرات في دعم منظومة تنمية الصادرات وتيسير استفادة الشركات المصرية من برامج وآليات الدعم.

واستعرضت النشرة جهود الهيئة العامة لتنمية الصادرات، والتي أسفرت عن توفير 963 فرصة شراء خارجية مباشرة، إلى جانب توفير 104 فرص شراء لصالح 26 شركة مصرية من خلال بوابة الصادرات المصرية، التي تجاوز عدد زوارها 30 ألف زائر.

19 معرضًا محليًا و23 معرضًا دوليًا لدعم الترويج التجاري

وفي مجال الترويج التجاري، تم تنظيم 19 معرضًا داخل مصر، والمشاركة في 23 معرضًا دوليًا بالخارج.

كما تم تنفيذ 43 برنامجًا تدريبيًا في مجال التجارة الخارجية من خلال مركز تدريب التجارة الخارجية، استفاد منها 1,490 متدربًا.

310 ملايين دولار فرص تصديرية يوفرها التمثيل التجاري

وفي إطار جهود التمثيل التجاري، تم توفير 197 فرصة تصديرية بقيمة تقديرية بلغت نحو 310 ملايين دولار.

كما تم توفير 40 فرصة استثمارية بقيمة تقديرية بلغت نحو 3 مليارات دولار في قطاعات الصناعة والزراعة واللوجستيات والطاقة والتعدين.

وشملت الجهود كذلك المشاركة في المعارض الدولية والزيارات والبعثات التجارية، والعمل على معالجة التحديات التي تواجه نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية.

خفض التدابير الأوروبية على بعض منتجات الألياف الزجاجية المصرية

وتناولت النشرة جهود قطاع المعالجات التجارية، والتي شملت إصدار وإعلان 10 قرارات وإجراءات متعلقة بالمعالجات التجارية.

وتم إصدار نحو 301 ألف شهادة منشأ خلال النصف الأول من عام 2026، فضلًا عن التحركات الرامية إلى حماية الصادرات المصرية، ومن بينها خفض التدابير المؤقتة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على بعض منتجات الألياف الزجاجية المصرية من 26% إلى 11%.

جهود لدعم التجارة والقطن وفتح أسواق جديدة للصادرات

واستعرضت النشرة جهود الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن في مجالات التحكيم واختبارات القطن، ودورها في دعم منظومة التجارة والأنشطة المرتبطة بالقطن، بما يعزز جودة المنتجات المصرية وقدرتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

كما تناولت جهود الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات في دعم مشاركة الشركات المصرية في المعارض والفعاليات الترويجية، إلى جانب جهود قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية في متابعة الاتفاقيات التجارية والملفات المرتبطة بتنظيم التجارة الخارجية، والمشاركة في الفعاليات والمفاوضات الدولية بما يدعم فتح أسواق وفرص جديدة أمام الصادرات المصرية.

صندوق مصر السيادي يطلق أدوات استثمارية جديدة

واستعرضت النشرة أبرز أنشطة صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، والتي تضمنت تطوير أدوات استثمارية جديدة، وإنشاء صندوق فرعي للاستثمار الصناعي يستهدف الشركات الصناعية المصرية ذات فرص النمو والقدرة على زيادة الصادرات أو إحلال الواردات.

كما شملت الأنشطة إنشاء صندوق فرعي للاستثمار في أفريقيا، واتخاذ خطوات لطرح حصة تصل إلى 20% من شركة مصر لتأمينات الحياة، فضلًا عن تأسيس صندوق للاستثمار في المواهب الرياضية.

وتأتي إطلاق هذه النشرة في إطار توجه وزارة الاستثمار نحو تعزيز إتاحة المعلومات والبيانات المحدثة بشأن تطورات الاستثمار والتجارة الخارجية في مصر، بما يتيح لمجتمع الأعمال والمستثمرين وصناع القرار متابعة مؤشرات الأداء ونتائج العمل بصورة دورية، فضلًا عن توفير قاعدة للمقارنة بين المؤشرات في الإصدارات المقبلة.