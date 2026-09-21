عمرو يوسف عن الهضبة: موضوع كبير.. تاريخ.. مثقف جدا وقاري في جميع المجالات

تحدث الفنان عمرو يوسف عن الفنان عمرو دياب، كاشفًا جانبًا من شخصيته بعيدًا عن الصورة الفنية المعروفة عنه، وذلك خلال لقاء مع بودكاست «موعد مع لميس» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي.



وفي بداية الحديث، ناقشت لميس الحديدي رؤية عمرو يوسف لطبيعة السينما في الوقت الحالي، وسألته: «السينما بقت تكنيك مش رؤية؟».



ورد عمرو يوسف: «مؤخراً، نادراً، لا، هو لازم يبقى في رؤية، لكن أنا فاهم قصدك من السؤال».

وعندما أوضحت لميس الحديدي أن المقصود هو غلبة التكنيك، أجاب عمرو يوسف: «عايزة الحق؟».

وبعد أن وافقته لميس، قال: «ما هو يعني العالم كله مش حتى مصر بس».

وأضافت لميس الحديدي: «لأ طبعاً»، ليرد عمرو يوسف: «العالم كله ابتدى يتحرك ناحية الحتة دي بتاعة التكنيك».

وعقبت لميس الحديدي: «بس في ده وفي ده»، ليوضح عمرو يوسف أن الأمر لا يقتصر على مصر، قائلًا: «حتى برة صدقيني، النهارده بقوا بيجروا ورا الأفلام اللي هي البلوك باستر اللي هي بتاعة مارفل، الفيلم بيتعمل بـ 250 300 مليون ويجيب مليار 2 مليار، أو فيلم يتعمل بـ 7 جنيه ويضرب ويجيب 200 200 مليون ولا بتاع».

وتابع: «الأفلام اللي إنتِ بتقولي عليها إن فيها رؤية أو فيها فكرة أصبحت صدقيني مش جاذبة للأسف للمشاهد، أو حتى هما بقوا إيه بيبعدوا المشاهد عنها بشكل أو بآخر، فبقوا هما دول النوعين الموجودين».

وأشار إلى سرعة انتقال الاتجاهات الفنية من الخارج إلى المنطقة، قائلًا: «واللي بيحصل برة النهارده بقى بيأثر علينا إحنا بالتبعية وفي وقت أقرب، يعني زمان كنتِ ممكن تشوفي موضة أيام التمانينات على أيامي تشوفي موضة في أمريكا بعد 10 سنين تيجي عندنا، النهارده الموضة اللي بتحصل برة بتيجي عندنا في خلال شهر شهرين تلاتة، 6 شهور بالكتير».

وانتقلت لميس الحديدي للحديث عن الفنان عمرو دياب، قائلة: «عارفة إن إنت قريب من عمرو دياب بشكل أو بآخر، وأنا عارفة إن عمرو دياب يعني يمكن ناس ما تعرفش كتير عنه إنه عنده ليرز، عنده طبقات من الفكر، راجل مختلف، مش مجرد عمرو دياب اللي بيغني. مين عمرو دياب؟».

ورد عمرو يوسف: «طبعاً. لا، عمرو دياب موضوع كبير طبعاً، عمرو دياب تاريخ، عمرو دياب بالنسبة لي الميموريز بتاعة فترة الشباب كلها، أو أصغر من المراهقة للشباب لغاية النهارده، كل مرحلة ممكن تبقى مرتبطة بألبوم أو بأغنية، وده مش أنا بس».

وعندما أوضحت لميس الحديدي أن السؤال يتعلق به كجمهور، أكد عمرو يوسف: «اه ده مش أنا بس، بقول لك ده ناس كتير كمان».

وأضاف عن علاقته الشخصية بعمرو دياب: «أنا يمكن قربت لعمرو وبقى في بينا يعني صداقة من حوالي أكتر من 10 سنين. وطبعاً لما قربت منه اكتشفت الإنسان بقى، مش الفنان، الإنسان».

وتابع كاشفًا عن جوانب شخصية في عمرو دياب، قائلًا: «الحقيقة هو مثقف جداً، قاري في جميع المجالات، ويمكن هو ما إنتِ لما تقعدي معاه بشكل شخصي بتعرفي ده، أي حد بيقعد معاه بيلقط ده في ثانية؛ لأنه واضح».

وعندما وصفت لميس الحديدي عمرو دياب بأنه «صريح»، وافقها عمرو يوسف، وأضاف: «صريح، لكن هو ما بيستعرضش بده، أو ما بيقولش ده، أو يعني مش حاجة هو بيطلع يقولها مثلاً في الإعلام أو كده، لكن هو مثقف جداً، قاري جداً، واعي جداً للسوق اللي حواليه».

وأشار إلى أنه يرى عمرو دياب من الشخصيات التي لا يجب اختزال نجاحها في الذكاء أو القدرة على التطوير فقط، قائلًا: «وأنا بشوفه برضه من المظلومين اللي دايماً نتهمهم إن هما أذكياء جداً وعندهم ذكاء فطري مش عارف وعندهم... لا، هو صوته حلو، بس. هو صوته حلو جداً».

وعندما قالت له لميس الحديدي: «بس بيقود الصناعة»، رد عمرو يوسف: «هو مؤسسة، هو مش شخص».

وأضافت لميس الحديدي: «اه، لا عمرو بدماغه بيقود صناعة الغناء، قدر إنه هو ينقلها نقلات ما حدش عرف ينقلها ويستمر».

ليؤكد عمرو يوسف مرة أخرى: «مؤسسة.. ولكن صوته حلو، أنا قصدي أنا قصدي إيه يا لميس؟».

وعقبت لميس الحديدي: «وصوته حلو، موهبة».

وأوضح عمرو يوسف وجهة نظره قائلًا: «إنه دايماً إنه دايماً هو إيه: "هو وصل للي هو فيه لأنه بيطور، لأنه بيعرف يلبس كويس، لأنه بيعمل لوك جديد، لأنه بيجذب الشباب، لأنه دايماً الأطفال..." أيوة ماشي، إنتو ليه دايماً بتنسوا إن صوته حلو؟ هو صوته حلو والله! صوته جميل جداً وعذب جداً».

وحول ما إذا كان قد تعلم من عمرو دياب فن الاستمرار، سألته لميس الحديدي: «اتعلمت من عمرو دياب فن الاستمرار؟».

ورد عمرو يوسف: «لا، هو ما حدش عارف ده، ما حدش يعرف يقلده ده، بس يعني...».

وعندما أوضحت لميس الحديدي أنها تقصد المدة الطويلة والاستمرار في القمة، أجاب عمرو يوسف: «استمرار رقم واحد».

واستشهد عمرو يوسف باستمرار حضور عمرو دياب لدى مختلف الأعمار، قائلًا: «لا، ومش بس كده، أنا لسه الحفلة الآخرانية دي اللي كانت في الساحل، 70 و80 سنة بيتفرجوا عليه، و10 سنين بيتفرجوا عليه».



وأضافت لميس الحديدي: «والصغيرين».

واجهة مشرفة جداً جداً جداً لمصر



ليختتم عمرو يوسف حديثه عن عمرو دياب قائلًا: «بنتي تمن سنين ما شفتهاش بتصرخ لما تشوف حد غير لما شافته، يعني تمن سنين بنتي، وكانت ساعتها سبع سنين كمان ولا ست سنين ونص، فلا، هو طبعاً حالة استثنائية وعظيمة، وحاجة تشرف يعني، واجهة مشرفة جداً جداً جداً لمصر».