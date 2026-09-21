عمرو يوسف: ما ليش واسطة في الشغلانة.. والشكل ممكن يسندك أول حتة لكن بعد كده إنت وشطارتك

كشف الفنان عمرو يوسف أن التحاقه بالمجال الفني وحبه له جاء نتيجة اهتمام أسرته بالسينما والمسرح منذ طفولته، مؤكدًا أنه لم يعتمد على شكله في الوصول إلى التمثيل، كما أوضح أنه لم يكن لديه أي أقارب أو أصدقاء يعملون في المجال الفني، وأن بدايته اعتمدت بشكل أساسي على ورش التمثيل.



وأوضح عمرو يوسف، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي عبر بودكاست " موعد مع لميس " وتقدمه الاعلامية لميس الحديدي ، أنه لم يبدأ من مسرح الجامعة، قائلًا: «لا لا لا، ما أنا ما بدأتش في مسرح الجامعة، أنا بدأت في الورش، في الوقت ده كانت الورش شغالة كويس أوي، وورش كانت مهمة، زي ورشة مثلاً محمد عبد الهادي».

وأضاف: «فبدأت وأنا في الجامعة بدأت الورش، وبعدين بدأت الإعلانات؛ لأن هي دي كانت المدخل الوحيد اللي إحنا عارفينه، أنا ما ليش حد في الشغلانة، ما فيش حد من قرايبي ولا أصحابي ليه علاقة بالشغلانة دي خالص».

وعندما سألته لميس الحديدي عما إذا كان أحد قد ساند بدايته، أجاب عمرو يوسف: «خالص خالص خالص، خالص نهائي»، لتسأله: «شكلك ساندك؟»، فرد: «أكيد، أكيد، ومش عيب يعني مش حاجة غلط، بس الحقيقة هو الشكل ما بيكملش في السندة، هو ممكن يسندك أول حتة، لكن بعد كده إنت وشطارتك بقى، ما ياما ناس شكلها يعني أحسن 100 مرة مني وما وصلوش لحاجة يعني، لأن شغلانتنا مش بالشكل بس».

وكشف عمرو يوسف أنه بعد انتهاء فترة عمله في الإعلانات، انتقل إلى العمل كمذيع، قائلًا: «المهم، خلصت فترة الإعلانات وبقيت مذيع، اشتغلت مذيع شوية».

وأشار إلى أن عمله في قناة روتانا شكّل مرحلة مهمة في حياته، موضحًا: «رفيق الدرب، رفيق السلاح! اشتغلت شوية في روتانا حوالي يمكن تلات أربع سنين، وكانوا فترة مهمين جداً، مهمة جداً في حياتي، ومنها بقى هنا عملت دائرة العلاقات والكونكشنز، وهنا بدأ يتعرف إنه أنا ممكن أبقى عايز أمثل».

وتحدث عمرو يوسف عن أول عرض تلقاه للتمثيل، مؤكدًا أنه لم يكن هو من طلب دخول عالم التمثيل، وإنما جاء العرض من المنتج محمد فوزي، قائلًا: «على فكرة أنا أول مرة مثلت أنا ما طلبتش إن أنا أمثل، اللي عرض عليا كان المنتج الأستاذ محمد فوزي، ربنا يديله الصحة، وهو صديق عزيز، قال لي: مش عايز تمثل؟ قلت له: يا ريت».

وأضاف: «قال لي: طيب أستاذ نور الشريف أنا بعمل له مسلسل السنة دي كان "الدالي"، ما تيجي نعمل مسلسل».

وكشف عمرو يوسف أن العام نفسه شهد عرضًا آخر عليه للمشاركة في مسلسل للفنان يحيى الفخراني، معتبرًا أن الأمر كان لافتًا للغاية، قائلًا: «في نفس السنة، وده كان غريب جداً، بصي بقى زي ما بيقول لك المثل: الفقي لما يسعد، في نفس السنة اتعرض عليا المسلسل بتاع أستاذ يحيى الفخراني».

وتابع: «وطبعاً في الوقت ده أستاذ يحيى الفخراني وأستاذ نور الشريف دول أهم مسلسلين في الوطن العربي كله يعني».

تعارض مواعيد التصوير



وأوضح أن العرضين وضعاه أمام اختيار صعب بسبب تعارض مواعيد التصوير، قائلًا: «ولكن كان في تعارض، لازم أختار يا المسلسل ده يا المسلسل ده؛ لأنه ما كانش هينفع أصور الاتنين، لأنه كان هنا دور كبير وهنا دور كبير».

