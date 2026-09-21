ما بكسرش بخاطر حد.. عمرو يوسف يكشف عن أهم ما تعلمه من نور الشريف

تحدث الفنان عمرو يوسف عن أهمية احترام الجمهور وحرصه الدائم على تلبية طلبات المعجبين لالتقاط الصور معه، مؤكدًا أن هذا الأمر تعلمه من أساتذته في الوسط الفني، وعلى رأسهم الفنان الراحل نور الشريف، الذي ترك موقفًا خاصًا في ذاكرته وأثر في طريقته في التعامل مع الجمهور حتى اليوم.



وأضاف الفنان عمرو يوسف، في لقاء مع بودكاست «موعد مع لميس» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أنه يعتبر التصوير مع الجمهور أمرًا مفروغًا منه، قائلًا: «بس أي وقت ما دام أنا موجود وسط الناس، لازم أي حد بيطلب التصوير لازم بتصور، يعني دي بالنسبة لي أمر مفروغ منه».



وأوضح عمرو يوسف أن احترام الجمهور من أهم الأمور التي تعلمها من أساتذته، قائلًا: «وبرضه أرجع وأقول لك: إن دي اتعلمتها من أساتذتي، يعني أنا شفت أساتذتي بيعملوا كده».



واستعاد عمرو يوسف موقفًا جمعه بالفنان الراحل نور الشريف أثناء تكريمه في المسرح القومي بوسط البلد، قائلًا: «أنا مش هنسى مرة كان الأستاذ نور الشريف، الله يرحمه، بيتكرم في المسرح القومي في وسط البلد، والمسرح مليان على آخره وفي ناس واقفة في الشارع برة كلهم عايزين يشوفوا نور الشريف، وأنا كنت لسه يمكن عاملين الجزء الأول من "الدالي" أو يعني التاني، حاجة زي كده».



وسألته الإعلامية لميس الحديدي عن توقيت هذا الموقف، قائلة: «تقريبًا سنة كام ده يا عمرو؟»، ليرد عمرو يوسف: «2008، حاجة زي كده، آه، يعني من 18 سنة».

وتابع عمرو يوسف حديثه عن حرص نور الشريف على حضور التكريمات المهمة، قائلًا: «فأستاذ نور جاي التكريم، وأستاذ نور كان دايمًا حريص على التكريمات المهمة اللي زي دي، حتى لو ساعات التكريمات دي ما بيبقاش فيها بذخ وما بيبقاش فيها تغطية إعلامية كبيرة، هو ما بيفرقش معاه، هو بيبقى فارق معاه إنه حابب التكريم ده».



وأضاف: «المهم، وصلنا للتكريم، أستاذ نور شكله.. إحنا اتخضينا كلنا، عينيه حمرة، عمال بيكح، دور برد يعني من إياهم اللي مبهدله».



وأشار إلى أن الجمهور تجمع حول نور الشريف عقب انتهاء التكريم، موضحًا: «وخلصنا التكريم بتاع أستاذ نور، وإحنا خارجين الناس اتلمت على أستاذ نور، وأنا شايف الراجل يعني مش عارف ياخد نفسه من حجم الناس اللي اتلمت حواليه، فغصب عني فبدأت أزق الناس؛ لأنه شكله يعني يخض».



وكشف عمرو يوسف عن رد فعل نور الشريف في هذا الموقف، قائلًا: «راح زاقق إيدي كده وقالي: بقول لك إيه؟ بس، لا، نتصور مع الناس كلها ونعمل...».

وأكد عمرو يوسف أن نور الشريف لم يقدم له نصيحة مباشرة في هذا الموقف، لكن تصرفه ترك أثرًا كبيرًا لديه، قائلًا: «فهو ده، هو الراجل ما ادانيش نصيحة، وده اللي دايمًا أنا بعتمده في حياتي بشكل كبير؛ فكرة إن أنا بتابع وبراقب الناس اللي حواليا».



وأضاف: «ده من صغري عندي الحكاية دي، وأعتقد إنه كان ليها جزء كبير في تكوين وجداني وتكوين فكري، هي مراقبة الناس التانية ومراقبة طريقتهم يعني، وخصوصًا لو حد في مهنة زي اللي أنا نفسي إني أنا أمتهنها اللي هي التمثيل، وخصوصًا لو حد في حجم الأستاذ نور الشريف».



وأوضح أن نور الشريف تحدث معه بعد ذلك عن أهمية تأثير الفنان في الجمهور، قائلًا: «كلمني فيها أستاذ نور بعد كده، قال لي: الناس ممكن تشوفك مرة في حياتها، والمرة دي ممكن تأثر فيك بعد كده.. وعشان كده أنا دايمًا ما بكسرش بخاطر حد يعني».



وأشار عمرو يوسف إلى أن تفاعل الجمهور مع الفنانين أصبح أكبر في الوقت الحالي بسبب انتشار الهواتف والكاميرات، قائلًا: «طبعًا الموضوع دلوقتي اتضاعف، يعني النهارده أياميها كان في كاميرا ولا كاميرتين ولا تلاتة، والناس بتدور بقى على أوتوجرافات والناس بتدور على حد يعني الأستاذ يمضي لها على الأوتوجراف بتاعها، إنما دلوقتي كل الناس بالكاميرات فالضغط بيبقى أكبر».

وأكد أنه يضع نفسه دائمًا مكان الجمهور عند التعامل مع المعجبين، قائلًا: «ولكن أرجع وأقول لك: أنا دايمًا حاطط نفسي مكان الجمهور اللي أنا كنت واحد منه، ولا زلت، واحد من الجمهور ما أنا بتفرج برضه».



وتابع: «أنا لو قابلت فلان الفلاني وعاملني بطريقة مش كويسة دي حاجة ممكن تتحفر في ذاكرتي مدى الحياة وما أنساهاش، فـ أنا ليه أبقى الإمباكت بتاعي أو التأثير بتاعي على الشخص اللي قابلني وجاي بيتصور معايا عشان بيحبني، هو مش عايز مني أي حاجة، فليه الإمباكت بتاعي أو التأثير بتاعي عليه يبقى حاجة ذكرى مش كويسة؟»



وأشار عمرو يوسف إلى أن الفنان قد يكون في أوقات كثيرة تحت ضغط العمل أو الإرهاق، قائلًا: «على فكرة، كتير أوي الواحد بيبقى تعبان، كتير بنبقى تحت ضغط شغل، كتير بنبقى بنصور، يعني أنا ببقى جوة مشهد بصور في الشارع، ودي حصلت كتير جدًا، وتعدي عربية: "يا نجم!"، فـ...».

تقديره لمحبة الجمهور



واختتم عمرو يوسف حديثه مؤكدًا تقديره لمحبة الجمهور، قائلًا: «فالحمد لله الواحد لما يوصل له ما ينفعش إنه هو يرفضه يعني». وعلقت لميس الحديدي: «طبعًا».