أسامة كمال: الرئيس السيسي يناقش تحديات الدولة ومخاطر الحروب في اجتماع موسع بالعاصمة الجديدة

أكد الإعلامي أسامة كمال أن الاجتماع الذي ترأسه الرئيس عبد الفتاح السيسي في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والمحافظين وكبار المسؤولين وقيادات القوات المسلحة والشرطة، إلى جانب العمد والمشايخ وعدد من الخبراء والمتخصصين، حمل أهمية خاصة، وابتعد في طبيعته عن الاجتماعات الحكومية المعتادة.

وقال أسامة كمال، خلال تقديمه برنامج «مساء دي إم سي»، عبر فضائية “دي أم سي”، أن المناقشات تناولت عددًا من الملفات والتحديات التي تواجه الدولة، مع التشديد على ضرورة الإدارة الرشيدة لمواردها، ودعم الثقة في مؤسسات الدولة، والحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية في مواجهة مختلف التحديات والوسائل التي قد تستهدف استقرار البلاد.

يستوجب دراسة تداعيات أي خطوة

وأشار إلى أن جانبًا مهمًا من حديث الرئيس تطرق إلى تداعيات الصراعات المسلحة وخطورة دفع الدول نحو الدخول في حروب، مؤكدًا أن قرار الحرب لا يمكن التعامل معه باعتباره أمرًا بسيطًا، نظرًا لما يترتب عليه من أعباء وتكاليف وتأثيرات ممتدة، وهو ما يستوجب دراسة تداعيات أي خطوة بصورة شاملة.