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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

على رأسهم فينجر وحسام حسن.. حلقة نقاش ضمن مؤتمر استراتيجية الكاف

حسام حسن
حسام حسن
مجدي سلامة

سينضم أرسين فينجر، رئيس قسم تطوير كرة القدم العالمية في الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) والمدرب السابق لنادي أرسنال، إلى نخبة من المدربين الذين قادوا المنتخبات الأفريقية في تصفيات كأس العالم 2026 - بمن فيهم "بوبيستا" (مدرب الرأس الأخضر)، وحسام حسن (مدرب مصر)، وسيباستيان ديسابر (مدرب جمهورية الكونغو الديمقراطية) - وذلك للمشاركة في حلقة نقاشية ثرية ضمن مؤتمر استراتيجية الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) المقرر عقده الأسبوع المقبل.

سيجمع مؤتمر استراتيجية CAF، الذي سيُقام في الرأس الأخضر في الفترة من 7 إلى 9 أكتوبر، مدربين من الاتحادات الأعضاء الـ 54 في القارة الأفريقية، إلى جانب أساطير كرة القدم والمعنيين باللعبة، لمناقشة سبل دفع عجلة تطوير كرة القدم في أفريقيا.

وستقوم قناة CAF TV ببث عدد من الجلسات المقامة في الرأس الأخضر، بينما ستُعقد بقية النقاشات بين المدربين والخبراء الفنيين خلف أبواب مغلقة.

موعد الفاعلية

وسيعلن CAF في وقت لاحق عن مواعيد وبرنامج الفعاليات التي سيتم بثها مباشرة.

وبهذه المناسبة، يؤكد CAF اليوم إقامة الحلقة النقاشية التي سيديرها فينغر حول كأس العالم 2026، وهي البطولة التي شهدت إنجازاً تاريخياً لأفريقيا بتأهل تسعة منتخبات من أصل عشرة مشاركة إلى الأدوار الإقصائية.

فينجر فينجر وحسام حسن الكاف

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