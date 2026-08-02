وزيرة الإسكان تتابع تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة بعدد من المحافظات

تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بقطاعات مياه الشرب والصرف الصحي بعدد من المحافظات.

ووجهت المهندسة راندة المنشاوي بتكثيف المتابعة الدورية للمشروعات، وسرعة الانتهاء من المشروعات ذات نسب التنفيذ المرتفعة، بما يسهم في دخولها الخدمة وتحقيق الاستفادة المرجوة منها، والارتقاء بمستوى خدمات مياه الشرب والصرف الصحي المقدمة للمواطنين.

وفي هذا الإطار، تلقت وزيرة الإسكان تقريرًا بشأن المتابعة الميدانية لمسئولي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، للوقوف على معدلات التنفيذ ودفع وتيرة العمل بالمشروعات.

تضمن التقرير جولة للواء مهندس أمين شوقي عادل، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وعدد من مسؤولي الهيئة، لمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمحافظة دمياط، وشملت توسعات محطة معالجة صرف صحي كفر سليمان البحري بطاقة 10 آلاف م³/يوم، ومحطة معالجة صرف صحي أم الرزق بطاقة 10 آلاف م³/يوم، ومحطة معالجة صرف صحي كفور الغاب بطاقة 10 آلاف م³/يوم، حيث تمت متابعة معدلات التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية وجودة الأعمال المنفذة.

كما شملت المتابعة بمحافظة الغربية تفقد مشروع توسعات محطة معالجة الصرف الصحي بمدينة زفتى، حيث تم التأكيد على الالتزام بالمعايير الفنية، وسرعة تذليل أي معوقات قد تؤثر على معدلات التنفيذ.

وفي محافظة سوهاج، تضمن التقرير جولة للمهندس أحمد حسن إبراهيم، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، وعدد من مسؤولي الجهاز، لمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية، وشملت محطة رفع أولاد يحيى قبلي، ومشروع مزاتا الرئيسية «حياة كريمة»، حيث تمت متابعة موقف التنفيذ والتأكيد على الالتزام بالمعايير الفنية وسرعة الانتهاء من الأعمال.

كما شمل التقرير نتائج جولة للمهندس ناجح عبدالرحمن، نائب رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ مشروعات شمال الصعيد (المنيا – أسيوط)، وعدد من مسؤولي الهيئة، لمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية بمحافظة أسيوط، حيث تم تفقد محطة رفع صرف صحي قرية السوالم البحرية بمركز أبنوب، ومحطة معالجة العطيات البحرية بطاقة 40 ألف م³/يوم لخدمة 14 قرية بمركز أبنوب، إلى جانب محطة معالجة الحوطة الشرقية بطاقة 300 م³/يوم لخدمة قرية الحوطة الشرقية بمركز ديروط.

كما شملت الجولة بمحافظة أسيوط متابعة محطة معالجة دشلوط بطاقة 20 ألف م³/يوم لخدمة 15 قرية بمركز ديروط، ومحطة رفع بوستر (1) دشلوط، ومحطة معالجة عواجا بطاقة 40 ألف م³/يوم لخدمة 14 قرية بمركز ديروط، ومحطة رفع بوستر (2) عواجا.

وفي محافظة المنيا، تمت متابعة عدد من مشروعات المبادرة الرئاسية بمركز ديرمواس، شملت محطة معالجة صرف صحي العمارية الشرقية بطاقة 5.5 ألف م³/يوم (معالجة ثلاثية) لخدمة قرى شرق ديرمواس، ومحطة رفع صرف صحي تل بني عمران، وتوسعات محطة معالجة صرف صحي تانوف بطاقة 40 ألف م³/يوم، إلى جانب محطتي رفع صرف صحي قريتي الناصرية والرحمانية.