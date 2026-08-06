فرج عامر: كرة القدم العالمية أصبحت سياسية.. وإنفانتينو تلقى ردًا بهدف قاتل

علق فرج عامر على تطورات المشهد الكروي العالمي، مؤكدًا أن كرة القدم لم تعد تُدار بمنطق الرياضة فقط، بل أصبحت السياسة عنصرًا مؤثرًا في كثير من القرارات والأحداث.

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وأشار عامر، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إلى أن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، حاول استغلال النجاح الكبير لبطولة كأس العالم لتحقيق أهداف أخرى، معتبرًا أنه "لعبها على الطاير".

واختتم فرج عامر رسالته بتعبير مقتضب يحمل دلالة قوية، قائلًا: “كرة القدم العالمية سياسية أكتر منها رياضية، إنفانتينو حب يستغل نجاح كأس العالم ويلعبها على الطاير، ردت عليه بهدف قاتل.”