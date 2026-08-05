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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

واتساب يصلح واحدة من أكثر مشاكل المجموعات إزعاجا

واتساب
واتساب
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة “ميتا”، عن بدء طرح مجموعة من التحديثات الجديدة لتطبيق واتساب، بهدف تحسين تجربة المحادثات الجماعية وتسهيل تنظيم النقاشات داخل المجموعات، عبر إضافة أدوات جديدة لإدارة الاستطلاعات والإشعارات وإنشاء المجموعات.

ومن أبرز هذه التحديثات تطوير ميزة الاستطلاعات، إذ أصبح بإمكان مستخدمي واتساب تحديد موعد لإغلاق التصويت تلقائيا، ما يمنع احتساب أي أصوات ترسل بعد انتهاء المهلة المحددة. 

وتعد هذه الإضافة مفيدة عند اتخاذ قرارات جماعية، مثل اختيار مكان لتناول الطعام أو تحديد موعد فعالية أو جمع الردود قبل حجز التذاكر.

تحديثات واتساب للمحادثات الجماعية

كما عزز واتساب خصوصية الاستطلاعات بإتاحة خيار إخفاء أسماء المشاركين في التصويت، وهو ما يمنح المستخدمين حرية أكبر في التعبير عن آرائهم دون التأثر بخيارات الآخرين، سواء في بيئات العمل أو المجموعات العائلية أو غيرها.

تحديثات واتساب للمحادثات الجماعية

وأصبح بإمكان المستخدمين أيضا تعديل سؤال الاستطلاع أو خياراته خلال 15 دقيقة من نشره، ما يتيح تصحيح الأخطاء أو إزالة أي غموض دون الحاجة إلى حذف الاستطلاع وإنشائه من جديد.

وفي جانب الإشعارات، حسنت ميتا آلية عمل الوسم @all داخل المجموعات، حيث يؤدي استخدامه إلى إرسال تنبيه لجميع أعضاء المجموعة، حتى إذا كانوا قد كتموا إشعاراتها. 

وتستهدف هذه الميزة ضمان وصول الرسائل المهمة والعاجلة، مثل تغيير موقع اجتماع، أو إلغاء فعالية في اللحظات الأخيرة، أو نشر إعلان هام لجميع الأعضاء.

وفي المقابل، يمنح واتساب المستخدمين حرية التحكم في هذه الإشعارات، إذ يمكنهم تعطيل تنبيهات @all من خلال إعدادات الإشعارات داخل التطبيق.

كما أضاف التطبيق إمكانية إنشاء مجموعة جديدة مباشرة من مجموعة قائمة، دون الحاجة إلى إعادة اختيار الأعضاء يدويا. 

وتتيح هذه الميزة إنشاء محادثات فرعية بسرعة، مثل تخصيص مجموعة للتخطيط لرحلة عائلية أو إنشاء دردشة لمناقشة مشروع معين داخل فريق العمل، مع الحفاظ على تنظيم المحادثة الرئيسية.

وبدأت هذه الميزات بالوصول تدريجيا إلى مستخدمي واتساب حول العالم، في إطار جهود ميتا لتقديم أدوات تجعل إدارة المحادثات الجماعية أكثر سهولة وتنظيما، خاصة للمستخدمين المنضمين إلى عدد كبير من المجموعات.

ميتا واتساب المحادثات الجماعية مجموعات واتساب

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