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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

واتساب يختبر أداة ذكية لتنظيف الملفات غير الضرورية تلقايا

واتساب
واتساب
شيماء عبد المنعم

بدأ تطبيق واتساب، في اختبار ميزة جديدة تهدف إلى مساعدة المستخدمين على تحرير مساحة التخزين، من خلال توفير أداة مخصصة لحذف الوسائط التي يتم تنزيلها عبر القنوات Channels، والتي قد تتراكم في الخلفية دون أن يلاحظها المستخدم.

وتتوفر الميزة حاليا لعدد محدود من مستخدمي النسخة التجريبية واتساب بيتا على نظام أندرويد، بعد أن ظهرت لأول مرة خلال مرحلة التطوير قبل بضعة أشهر.

حل لمشكلة استهلاك التخزين

تعد الصور ومقاطع الفيديو والرسائل الصوتية والملفات التي تنشرها قنوات واتساب من أبرز أسباب امتلاء ذاكرة الهاتف بمرور الوقت، خاصة مع متابعة عدد كبير من القنوات، إذ يتم حفظ الكثير من هذه الملفات محليا حتى بعد انتهاء الحاجة إليها.

وفي السابق، كان حذف هذه الملفات يتطلب الدخول إلى إعدادات التخزين داخل واتساب ومراجعة كل ملف على حدة، وهي عملية كانت تستغرق وقتا طويلا وتفتقر إلى السهولة.

حل لمشكلة استهلاك التخزين

طريقتان جديدتان لإدارة ملفات القنوات

وتقدم الأداة الجديدة طريقتين لتنظيف الوسائط المخزنة:

1. من صفحة معلومات القناة: يمكن للمستخدم استعراض جميع الملفات التي خزنتها القناة على الهاتف، مع إمكانية تصفيتها حسب النوع مثل الصور أو الفيديوهات أو الملصقات أو الرسائل الصوتية، ثم حذف الفئات التي يرغب بها فقط.


2. من تبويب "التحديثات": أصبح بالإمكان الضغط مطولا على قناة واحدة أو عدة قنوات، ثم اختيار خيار "مسح ملفات الوسائط" Clear media files، لحذف الملفات المخزنة الخاصة بعدة قنوات دفعة واحدة دون الحاجة إلى فتح كل قناة بشكل منفصل.
حماية المنشورات المهمة

وأكد واتساب أن عملية التنظيف لن تشمل تلقائيا المنشورات التي قام المستخدم بتمييزها بنجمة، ما يضمن الاحتفاظ بالتحديثات المهمة التي يرغب في الرجوع إليها لاحقا، مع إزالة بقية الملفات غير الضرورية.

طرح تدريجي للمستخدمين

وتأتي هذه الخطوة استجابة للمشكلة المتزايدة التي يواجهها مستخدمو القنوات، حيث تنشر العديد منها صورا ومقاطع فيديو بشكل يومي، ما يؤدي إلى استهلاك عدة جيجابايت من مساحة التخزين بمرور الوقت، دون أن ينتبه المستخدم إلى ذلك إلا بعد ظهور تحذيرات بانخفاض المساحة المتاحة.

وفي الوقت الحالي، تطرح الميزة تدريجيا لعدد محدود من مستخدمي واتساب بيتا عبر متجر Google Play، ولم تكشف الشركة بعد عن موعد وصولها إلى النسخة المستقرة من التطبيق.

ومن المتوقع أن تصبح هذه الأداة واحدة من أكثر التحسينات العملية في واتساب، خاصة للمستخدمين الذين يتابعون عددا كبيرا من القنوات ويعانون باستمرار من امتلاء مساحة التخزين.

واتساب ميزة جديدة مساحة التخزين أندرويد قنوات واتساب

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