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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تامر حسني عن استقبال محمد صلاح في تركيا: فخور بابن مصر ولساني عاجز عن التعبير

تامر حسني
تامر حسني
سارة عبد الله

علق الفنان تامر حسني على مشاهد استقبال جماهير نادي طرابزون سبور التركي لمحمد صلاح فور وصوله إلى مطار إسطنبول بعد انضمامه للنادي.

وكتب تامر حسني، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”: "متخيلين إن ده شخص مصري.. قد إيه أنا فخور ولساني عاجز عن التعبير من اللي شايفه بعيني ده.. الله أكبر".

وتابع: "ربنا يحميك يا حبيبي ويسترها عليك يا فخر مصر والعرب.. شكرًا من قلبي لشعب تركيا على استقبالكم الأسطوري لابننا المصري العظيم محمد صلاح".

ووصل محمد صلاح إلى مدينة طرابزون في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء، تمهيدًا لإتمام انتقاله إلى صفوف طرابزون سبور في صفقة انتقال حر، عقب نهاية عقده مع ليفربول الإنجليزي.

وظهر قائد منتخب مصر وسط حشود جماهيرية غفيرة مرتديًا القميص رقم 10، الذي يُتوقع أن يخوض به منافسات الموسم الجديد مع الفريق التركي، وسط أجواء احتفالية استثنائية.

وشهد محيط مطار طرابزون حضور ما يقرب من 25 ألف مشجع، رفعوا اللافتات ورددوا الهتافات وأشعلوا الألعاب النارية، احتفالًا بوصول أحد أبرز نجوم كرة القدم العالمية.

وتُعد صفقة انتقال محمد صلاح إلى طرابزون سبور من أبرز صفقات سوق الانتقالات الصيفية، بعدما نجح النادي التركي في حسم التعاقد مع قائد منتخب مصر عقب انتهاء عقده مع ليفربول، ليضيف إلى صفوفه لاعبًا يمتلك سجلًا حافلًا بالإنجازات والخبرات.
 

تامر حسني محمد صلاح طرابزون سبور

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